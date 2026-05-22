Це буде болісно для України: коли українці почнуть масово повертатися із ЄС

Питання повернення мільйонів українців додому складне для України. Вимушена міграція, яка спочатку сприймалася як тимчасовий притулок, переростає у тривалу інтеграцію людей у європейський простір.

Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, коли українці масово повертатимуться в Україну.

Чат-бот Chat GPT вважає, що перша велика хвиля повернення можлива лише після стійкого припинення війни та запуску масштабної програми відбудови. Найімовірніше, це буде період 2027-2029 років. Але навіть за позитивного сценарію Україна навряд чи поверне всіх своїх громадян. Реалістичним виглядає повернення близько половини тих, хто виїхав. Саме тому вже зараз державі потрібно конкурувати за своїх людей не гаслами, а рівнем життя, безпеки та перспективами.

Чат-бот Gemini прогнозує, що одномоментного й масового повернення всіх мігрантів після настання миру не відбудеться. Цей процес розтягнеться на роки та матиме хвилеподібний характер. Перша хвиля охопить людей, які зберегли житло у відносно безпечних регіонах й не змогли реалізувати себе в еміграції. Частина громадян обере стратегію життя на дві країни, чекаючи на реальні економічні зміни та інвестиції. Найменш схильними до повернення будуть родини з дітьми, які вже адаптувалися до європейських освітніх систем. За оцінками аналітиків, Україна може розраховувати на повернення близько третини від загальної кількості біженців. Для збільшення цього показника держава має надати прозору програму відбудови та реальні економічні свободи для бізнесу.

Чат-бот Deepseek зазначає, що перші ознаки масового повернення з’являться у 2027 році. Передусім повертатимуться люди з країн із менш розвиненою соціальною підтримкою. Однак процес буде тривалим і болючим: повної репатріації не відбудеться. Частина громадян залишиться в Європі через інтеграцію дітей, роботу чи нові сім’ї. Україна має роки, щоб створити умови, які переважать здобутки закордонного життя, інакше демографічна криза може стати не меншою проблемою, ніж сама війна.

Чат-бот Grok вважає, що масового повернення українців не варто очікувати раніше 2027-2028 років. Воно стане реальністю лише після суттєвого покращення безпекової ситуації та припинення активних бойових дій. За базовим сценарієм, у перші пару років після стабілізації може повернутися 1,3-2 мільйони осіб. У більшості це люди середнього та старшого віку, які прагнуть возз'єднатися з родинами та зробити внесок у відбудову. Оптимістичний варіант передбачає до 2,2 млн повернень завдяки швидкому економічному відновленню та європейській інтеграції. Песимістичний — лише близько 1,3 млн, якщо безпека залишиться нестабільною, а Європа продовжить пропонувати привабливі умови.

У висновку, більшість прогнозів сходяться в одному: швидкого та масового повернення українців після завершення війни не буде. Процес розтягнеться на роки й залежатиме не лише від безпеки, а й від економічних перспектив, рівня зарплат, доступності житла та якості державної політики. Частина громадян уже інтегрувалася в європейське суспільство, тому держава фактично вступає у глобальну конкуренцію за власних людей. Найбільш реалістичним сценарієм виглядає поступове повернення у 2027-2029 роках, але навіть тоді значна кількість українців залишиться за кордоном.

