Вопрос возвращения миллионов украинцев домой сложен для Украины. Вынужденная миграция, первоначально воспринимавшаяся как временное убежище, перерастает в длительную интеграцию людей в европейское пространство.

Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, когда украинцы будут массово возвращаться в Украину.

Чат-бот Chat GPT считает, что первая большая волна возвращения возможна только после стойкого прекращения войны и запуска масштабной программы восстановления. Скорее всего, это будет период 2027-2029 годов. Но даже при положительном сценарии Украина вряд ли вернет всех своих граждан. Реалистичным выглядит возвращение около половины выехавших. Именно поэтому уже сейчас государству нужно конкурировать за своих людей не лозунгами, а уровнем жизни, безопасности и перспективами.

Чат-бот Gemini прогнозирует, что сиюминутного и массового возвращения всех мигрантов после наступления мира не состоится. Этот процесс растянется на годы и будет носить волнообразный характер. Первая волна охватит людей, которые сохранили жилье в относительно безопасных регионах и не смогли реализовать себя в эмиграции. Часть граждан изберет стратегию жизни на две страны, ожидая реальных экономических изменений и инвестиций. Наименее склонными к возвращению будут семьи с детьми, уже адаптировавшимися к европейским образовательным системам. По оценкам аналитиков, Украина может рассчитывать на возвращение около трети общего количества беженцев. Для увеличения этого показателя государство должно предоставить прозрачную программу восстановления и реальные экономические свободы бизнесу.

Чат-бот Deepseek отмечает, что первые признаки массового возвращения появятся в 2027 году. Прежде всего, будут возвращаться люди из стран с менее развитой социальной поддержкой. Однако процесс будет длительным и болезненным: полной репатриации не произойдет. Часть граждан останется в Европе из-за интеграции детей, работы или новых семей. У Украины есть годы, чтобы создать условия, которые преобладают достижения зарубежной жизни, иначе демографический кризис может стать не меньшей проблемой, чем сама война.

Чат-бот Grok считает, что массового возвращения украинцев не стоит ожидать раньше 2027-2028 годов. Оно станет реальностью только после существенного улучшения ситуации безопасности и прекращения активных боевых действий. По базовому сценарию, в первые пару лет после стабилизации может вернуться 1,3-2 млн человек. В большинстве своем это люди среднего и старшего возраста, стремящиеся воссоединиться с семьями и внести вклад в восстановление. Оптимистический вариант предполагает до 2,2 млн возвратов благодаря быстрому экономическому восстановлению и европейской интеграции. Пессимистический – всего около 1,3 млн, если безопасность останется нестабильной, а Европа продолжит предлагать привлекательные условия.

В заключении большинство прогнозов сходятся в одном: быстрого и массового возвращения украинцев после завершения войны не будет. Процесс растянется на годы и будет зависеть не только от безопасности, но и от экономических перспектив, уровня зарплат, доступности жилья и качества государственной политики. Часть граждан уже интегрировалась в европейское общество, поэтому государство фактически поступает в глобальную конкуренцию за собственных людей. Наиболее реалистичным сценарием выглядит постепенное возвращение в 2027-2029 годах, но даже тогда значительное количество украинцев останется за границей.

