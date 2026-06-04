Кремль змінює тактику: чому Росія робить ставку на ракетний терор замість прориву фронту

Росія різко збільшила інтенсивність повітряних атак по Україні, застосовуючи рекордну кількість безпілотників, балістичних та крилатих ракет. На думку західних аналітиків, така стратегія свідчить не так про силу Москви, як про проблеми російської армії на фронті.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

Експерти зазначають, що останні місяці російське командування активно використовує так звану тактику перевантаження протиповітряної оборони. Спочатку за цілями запускаються численні ударні дрони, потім йдуть балістичні ракети, а після них — крилаті ракети різних типів. Така послідовність має ускладнити роботу систем ППО та збільшити кількість влучень.

За оцінками фахівців, головна мета таких ударів полягає не лише у знищенні інфраструктури. Кремль прагне чинити психологічний тиск на українське суспільство, створити відчуття постійної загрози та змусити керівництво країни приймати рішення під впливом суспільної втоми від війни.

Військові аналітики пов'язують посилення повітряної кампанії з обмеженими успіхами російських військ землі. Незважаючи на наступальні наступальні дії, Москві не вдається досягти стратегічного перелому на фронті. У таких умовах ракетні удари стають одним із небагатьох інструментів впливу, що дозволяє демонструвати активність та зберігати тиск на Україну.

При цьому, українська протиповітряна оборона продовжує показувати високу ефективність. За даними фахівців, військові зберігають здатність знищувати більшість безпілотників, а засоби радіоелектронної боротьби регулярно збивають їх з курсу.

Найбільш складною загрозою залишаються балістичні та гіперзвукові ракети, для перехоплення яких необхідні сучасні комплекси та достатні запаси дорогих ракет-перехоплювачів. За умов обмеженої кількості таких систем українське командування змушене розподіляти ресурси між різними регіонами країни.

Експерти попереджають, що повітряна війна може стати одним із ключових елементів протистояння найближчими місяцями, а боротьба за контроль над небом безпосередньо впливатиме на стійкість української оборони.

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