США передали РФ параметри погодженого з Києвом у Женеві плану, їх обговорять наступного тижня. Про це російським журналістам заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

РФ отримала мирний план від США: що заявили у Кремлі

Він зазначив, що те, хто має визнати територіальні реалії між РФ та Україною, визначать на переговорах.

"РФ не хоче вести обговорення українського врегулювання в публічному "мегафонному" форматі", — заявив Пєсков.

Він зазначив, що у президента України Володимира Зеленського "є проблема з легітимністю та небажанням проводити вибори в Україні, дотримуватися конституції".

При цьому він додав, що всі мають бажання і перевагу вивести врегулювання в Україні в мирне русло.

Решта із заяв Дмитра Пєскова:

▪ Путін сьогодні проведе переговори з Орбаном після 13:00 мск;

▪ Путін та Орбан не планують підхід до преси після переговорів;

▪ Кремль вчасно повідомить дату приїзду Віткоффа до Москви;

▪ Пропозиція Путіна щодо програми переозброєння сил ОДКБ російською зброєю була позитивно сприйнята.

Дмитро Пєсков на брифінгу також відповів на питання про висунення Аргентиної кандидатури глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на пост генсека ООН:

▪ Кремль високо цінує та вважає конструктивною взаємодію з МАГАТЕ. "Досвід співробітництва у дуже непростих умовах у контексті України".

▪ Йде постійний діалог та обмін інформацією, у тому числі щодо ситуації навколо Запорізької АЕС.

▪ "Гросі ми добре знаємо. До ситуації підходитимемо комплексно".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Парламент не візьме на себе відповідальність щодо зміни Конституції на користь РФ. Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі "Ранок.LIVE".

За його словами, будь-які зміни до Конституції, пов'язані зі поступками Росії, неможливі навіть у рамках мирного договору. "Це стане прецедентом, що військовою силою можна буде будь-яку країну захопити", — наголосив політик.