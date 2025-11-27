logo

Война с Россией «Это станет прецедентом, что военной силой можно захватить любую страну» – нардеп
commentss НОВОСТИ Все новости

«Это станет прецедентом, что военной силой можно захватить любую страну» – нардеп

Изменять Конституцию ради требований России никто не будет, отмечает нардеп

27 ноября 2025, 11:10
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Парламент не возьмет на себя ответственность по изменению Конституции в пользу РФ. Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

В Раде отмечают, что изменения Конституции ради прихотей РФ не произойдут

По его словам, любые изменения в Конституцию, связанные с уступками России, невозможны даже в рамках мирного договора.

"Это станет прецедентом, что военной силой можно будет любую страну захватить", — подчеркнул политик.

Даже менее чувствительные вопросы, как отказ от вступления в НАТО, не будут иметь поддержки в Верховной Раде. Для конституционного большинства необходимо более 300 голосов, и, по мнению народного избранника, такие решения в зале невозможны.

"Россияне продвигали все эти пункты, понимая, что Украина их не одобрит и потом обвинят Украину в том, что, мол, смотрите, мы же хотим мира, но они не хотят", – добавляет Нагорняк.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что попытки президента США Дональда Трампа запустить необратимый мирный процесс в Украине зашли в тупик: Кремль ясно дал понять, что не намерен идти на уступки. По данным The Times, Москва не проявила интереса к соглашению, которое не удовлетворяло бы все его требования, несмотря на многосторонний дипломатический марафон с участием представителей США, Европы, Украины и РФ.

Киеву и его партнерам удалось отразить предложенный Вашингтоном 28-пунктный план, который многие считали фактической капитуляцией. Однако стало очевидно, что любое решение, приемлемое для Украины, автоматически отвергается Москвой.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о близости мира "преждевременно", а замглавы МИД Сергей Рябков отказался подтверждать слова Трампа о якобы готовности России смягчить условия. Глава МИД РФ Сергей Лавров прямо сказал: Москва не поддержит план, который не исключает вступления Украины в НАТО, не предусматривает передачи территорий и не ограничивает ее вооруженные силы.



