«Це стане прецедентом, що військовою силою можна захопити будь-яку країну» – нардеп

Парламент не візьме на себе відповідальність змінювати Конституцію на користь РФ. Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

У Раді наголошують, що зміни Конституції заради забаганок РФ, не відбудуться

За його словами, будь-які зміни до Конституції, пов’язані з поступками Росії, — неможливі навіть у рамках мирного договору.

"Це стане прецедентом, що військовою силою можна буде будь-яку країну захопити", – наголосив політик.

Навіть менш чутливі питання, як-от відмова від вступу до НАТО, не матимуть підтримки у Верховній Раді. Для конституційної більшості потрібно понад 300 голосів, і, на думку народного обранця, такі рішення в залі неможливі.

"Росіяни просували ці всі пункти, розуміючи, що Україна їх не схвалить і потім звинуватять Україну в тому, що, мовляв, дивіться, ми ж хочемо миру, але вони не хочуть", – додає Нагорняк.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що спроби президента США Дональда Трампа запустити незворотний мирний процес в Україні зайшли в глухий кут: Кремль ясно дав зрозуміти, що не має наміру йти на поступки. За даними The Times, Москва не виявила інтересу до угоди, яка б не задовольняла всі її вимоги, незважаючи на багатосторонній дипломатичний марафон за участю представників США, Європи, України та РФ.

Київ та його партнерам вдалося відбити запропонований Вашингтоном 28-пунктний план, який багато хто вважав фактичною капітуляцією. Однак стало очевидним, що будь-яке рішення, прийнятне для України, автоматично відкидається Москвою.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що говорити про близькість світу "передчасно", а заступник глави МЗС Сергій Рябков відмовився підтверджувати слова Трампа про нібито готовність Росії пом'якшити умови. Глава МЗС РФ Сергій Лавров прямо сказав: Москва не підтримає план, який не відкидає вступу України до НАТО, не передбачає передачі територій і не обмежує її збройні сили.