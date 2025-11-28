США передали РФ параметры согласованного с Киевом в Женеве плана, их обсудят на следующей неделе. Об этом российским журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

РФ получила мирный план от США: что заявили в Кремле

Он отметил, что то, кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной, определят на переговорах.

"РФ не хочет вести обсуждение украинского урегулирования в публичном "мегафонном" формате", — заявил Песков.

Он отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского "есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы на Украине, соблюдать конституцию".

При этом он добавил, что у всех есть желание и предпочтение вывести урегулирование на Украине в мирное русло.

Остальное из заявлений Дмитрия Пескова:

▪ Путин сегодня проведет переговоры с Орбаном после 13:00 мск;

▪ Путин и Орбан не планируют подход к прессе после переговоров;

▪ Кремль своевременно сообщит дату приезда Уиткоффа в Москву;

▪ Предложение Путина по программе перевооружения сил ОДКБ российским оружием было позитивно воспринято.

Дмитрий Песков на брифинге также ответил на вопрос о выдвижении Аргентиной кандидатуры главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсека ООН:

▪ Кремль высоко ценит и считает конструктивным взаимодействие с МАГАТЭ. "Опыт сотрудничества в очень непростых условиях в контексте Украины".

▪ Идет постоянный диалог и обмен информацией, в том числе по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

▪ "Гросси мы хорошо знаем. К ситуации будем подходить комплексно".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Парламент не возьмет на себя ответственность по изменению Конституции в пользу РФ. Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, любые изменения в Конституцию, связанные с уступками России, невозможны даже в рамках мирного договора. "Это станет прецедентом, что военной силой можно будет любую страну захватить", — подчеркнул политик.