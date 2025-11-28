Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
США передали РФ параметры согласованного с Киевом в Женеве плана, их обсудят на следующей неделе. Об этом российским журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
РФ получила мирный план от США: что заявили в Кремле
Он отметил, что то, кто должен признать территориальные реалии между РФ и Украиной, определят на переговорах.
"РФ не хочет вести обсуждение украинского урегулирования в публичном "мегафонном" формате", — заявил Песков.
Он отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского "есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы на Украине, соблюдать конституцию".
При этом он добавил, что у всех есть желание и предпочтение вывести урегулирование на Украине в мирное русло.
Остальное из заявлений Дмитрия Пескова:
▪ Путин сегодня проведет переговоры с Орбаном после 13:00 мск;
▪ Путин и Орбан не планируют подход к прессе после переговоров;
▪ Кремль своевременно сообщит дату приезда Уиткоффа в Москву;
▪ Предложение Путина по программе перевооружения сил ОДКБ российским оружием было позитивно воспринято.
Дмитрий Песков на брифинге также ответил на вопрос о выдвижении Аргентиной кандидатуры главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсека ООН:
▪ Кремль высоко ценит и считает конструктивным взаимодействие с МАГАТЭ. "Опыт сотрудничества в очень непростых условиях в контексте Украины".
▪ Идет постоянный диалог и обмен информацией, в том числе по ситуации вокруг Запорожской АЭС.
▪ "Гросси мы хорошо знаем. К ситуации будем подходить комплексно".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Парламент не возьмет на себя ответственность по изменению Конституции в пользу РФ. Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.
По его словам, любые изменения в Конституцию, связанные с уступками России, невозможны даже в рамках мирного договора. "Это станет прецедентом, что военной силой можно будет любую страну захватить", — подчеркнул политик.