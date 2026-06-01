РФ опинилася на межі хаосу: стало відомо про головний успіх України у 2026 році

Президент України Володимир Зеленський повідомив про значні результати українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. За його словами, у період із січня по травень цього року Сили оборони уразили 15 нафтопереробних заводів на території Росії.

Фото: з відкритих джерел

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому відеозверненні, наголосивши, що стратегія так званих далекобійних санкцій проти РФ реалізується поступово й системно. Він підкреслив, що ці дії вже мають відчутний ефект для російської економіки та паливного сектору.

"Це важливо. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину, розглядають заборону на експорт дизеля. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що наслідком атак стало суттєве скорочення виробничих потужностей російської нафтопереробки. За його словами, станом на травень майже 40% первинної переробки нафти в Росії виведено з ладу, що створює серйозні проблеми для внутрішнього ринку пального.

На цьому тлі Росія була змушена запровадити обмеження на експорт авіаційного пального до кінця листопада. Таке рішення, за повідомленнями ЗМІ, ухвалене для запобігання дефіциту всередині країни після регулярних атак українських безпілотників на енергетичні об’єкти.

Аналітики зазначають, що зниження обсягів переробки нафти в РФ вже досягло найнижчих показників за понад 16 років. Водночас обмеження експорту, зокрема авіапального та бензину, може свідчити про поступове погіршення ситуації на внутрішньому паливному ринку Росії.

"Коментарі" вже писали, що керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що найближчим часом очікується візит офіційної делегації зі Сполучених Штатів до Києва та Москви. За його словами, ця поїздка може стати фактором, який активізує закриті канали комунікації між сторонами, де нині тривають непублічні консультації.