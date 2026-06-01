Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що найближчим часом очікується візит офіційної делегації зі Сполучених Штатів до Києва та Москви. За його словами, ця поїздка може стати фактором, який активізує закриті канали комунікації між сторонами, де нині тривають непублічні консультації.

Під час виступу на форумі "Архітектура безпеки" посадовець підтвердив, що інформація про підготовку зустрічей уже озвучувалася раніше президентом Володимиром Зеленським. Він також зазначив, що американська сторона вже остаточно підтвердила свій намір здійснити цей візит.

Буданов наголосив, що не вважає переговорний процес заблокованим. На його думку, діалог між сторонами триває, хоча значна його частина відбувається в закритому форматі та не є публічною.

"Стосовно перемовного процесу — я ніколи не казав, що він в глухому куті, і продовжую стояти на цій думці, оскільки певні процеси тривають. Вони, скажімо так, не зовсім публічні", — заявив він.

Очільник ОП також повідомив, що українська сторона вже проводить активну підготовку до майбутніх контактів із представниками США. За його словами, зустрічі плануються як у Києві, так і в Москві, що може стати важливим етапом у спробах відновлення або активізації дипломатичного процесу.

"Я підтверджую це, і ми всі готуємось до цієї зустрічі. Вони підтвердили те, що планують прибути в найближчий час до міста Києва і до міста Москви", — додав Буданов.

На тлі цих заяв обговорюється загальна ситуація щодо мирного врегулювання війни. Попри численні дипломатичні ініціативи та заяви про можливі домовленості, реального прориву в переговорах між Україною та Росією поки що не досягнуто. Водночас в українському керівництві наголошують, що існують певні передумови для подальших кроків у напрямку деескалації, хоча позиція Росії залишається непередбачуваною.

Попри прагнення Кремля встановити повний контроль над Донбасом, перед російським керівництвом постають значно складніші виклики, які можуть мати серйозні наслідки для майбутнього країни. Таку думку висловила журналістка та психологиня Лариса Волошина, коментуючи нинішню ситуацію навколо війни та міжнародного тиску на Росію.