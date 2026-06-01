Продолжатся ли переговоры с РФ и США: Буданов раскрыл неожиданные подробности

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что в ближайшее время ожидается визит официальной делегации из Соединенных Штатов в Киев и Москву. По его словам, эта поездка может стать фактором, активизирующим закрытые каналы коммуникации между сторонами, где продолжаются непубличные консультации.

Выступая на форуме "Архитектура безопасности", чиновник подтвердил, что информация о подготовке встреч уже озвучивалась ранее президентом Владимиром Зеленским. Он также отметил, что американская сторона уже окончательно подтвердила свое намерение совершить этот визит.

Буданов подчеркнул, что не считает переговорный процесс заблокированным. По его мнению, диалог между сторонами продолжается, хотя значительная его часть происходит в закрытом формате и не является публичной.

"Что касается переговорного процесса, я никогда не говорил, что он в тупике, и продолжаю стоять на этом мнении, поскольку определенные процессы продолжаются. Они, скажем так, не совсем публичны", – заявил он.

Глава ОП также сообщил, что украинская сторона уже проводит активную подготовку к предстоящим контактам с представителями США. По его словам, встречи планируются как в Киеве, так и в Москве, что может стать важным этапом в попытках возобновления или активизации дипломатического процесса.

"Я подтверждаю это, и мы все готовимся к этой встрече. Они подтвердили то, что планируют прибыть в ближайшее время в Киев и в Москву", — добавил Буданов.

На фоне этих заявлений обсуждается общая ситуация мирного урегулирования войны. Несмотря на многочисленные дипломатические инициативы и заявления о возможных договоренностях, реальный прорыв в переговорах между Украиной и Россией пока не достигнут. В то же время, в украинском руководстве подчеркивают, что существуют определенные предпосылки для дальнейших шагов в направлении деэскалации, хотя позиция России остается непредсказуемой.

На фоне этих заявлений обсуждается общая ситуация мирного урегулирования войны. Несмотря на многочисленные дипломатические инициативы и заявления о возможных договоренностях, реальный прорыв в переговорах между Украиной и Россией пока не достигнут. В то же время, в украинском руководстве подчеркивают, что существуют определенные предпосылки для дальнейших шагов в направлении деэскалации, хотя позиция России остается непредсказуемой.