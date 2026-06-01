"Путін взагалі не знає, що на нього чекає": розкрито нову несподівану проблему диктатора

Попри прагнення Кремля встановити повний контроль над Донбасом, перед російським керівництвом постають значно складніші виклики, які можуть мати серйозні наслідки для майбутнього країни. Таку думку висловила журналістка та психологиня Лариса Волошина, коментуючи нинішню ситуацію навколо війни та міжнародного тиску на Росію.

За її словами, у російських політичних та бізнесових колах дедалі частіше лунають сигнали занепокоєння через погіршення становища держави. Частина представників еліти сподівається, що вирішення питання Донбасу могло б стати виходом із кризи. Вони розраховують на сценарій, за якого міжнародні переговори дозволять завершити війну на умовах Москви та зняти частину зовнішнього тиску.

Водночас, як наголошує Волошина, такі очікування не мають реального підґрунтя. Україна неодноразово заявляла про свою позицію щодо окупованих територій, а міжнародна підтримка Києва залишається стабільною. На її думку, дедалі більше ознак свідчать про те, що Росії буде складно досягти своїх стратегічних цілей та повернути втрачені міжнародні позиції.

Експертка також звернула увагу на зміни у світовій політиці. Зокрема, вона вважає, що інтерес окремих американських політиків до теми російсько-української війни поступово знижується, тоді як європейські країни, навпаки, демонструють більшу активність у питаннях підтримки України та стримування Росії.

Європа продовжує посилювати дипломатичний та економічний тиск на Москву, висуваючи низку вимог, виконання яких є необхідною умовою для нормалізації відносин. Серед них — припинення агресивної політики, відмова від дестабілізаційних дій проти сусідів та повага до міжнародного права.

На думку Волошиної, саме цей фактор стає однією з головних проблем для Кремля. Російська економіка продовжує відчувати наслідки санкцій, а для збереження політичної стабільності та функціонування державної системи владі потрібне послаблення обмежень з боку Європейського Союзу. Однак досягти цього без суттєвих поступок Москві буде надзвичайно складно.

