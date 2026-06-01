Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Росіяни підготувалися": українців терміново попередили про надзвичайно важку ніч
commentss НОВИНИ Всі новини

"Росіяни підготувалися": українців терміново попередили про надзвичайно важку ніч

Сили ППО України готові до відбиття можливих атак, проте громадянам слід не ігнорувати попередження про загрозу та своєчасно реагувати на сигнали тривоги

1 червня 2026, 21:00
Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський попередив про ймовірність нового масштабного удару з боку Росії. За його словами, існують ознаки того, що російські війська підготувалися до проведення чергової великої атаки по території України.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що загроза залишається актуальною, а тому українцям варто уважно ставитися до повідомлень про небезпеку та дотримуватися рекомендацій служб безпеки.

"Масований удар може бути. Росіяни його підготували", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що українські сили протиповітряної оборони продовжують працювати безперервно та перебувають у постійній готовності до відбиття можливих атак. Водночас він зазначив, що ефективність захисту значною мірою залежить від наявних ресурсів і міжнародної допомоги, зокрема постачання сучасних систем озброєння та боєприпасів.

"Наші захисники неба готові 24/7 настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням", — зазначив він. 

Зеленський також звернувся до українців із закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. За його словами, навіть за умов ефективної роботи ППО кожен громадянин має відповідально ставитися до власної безпеки та вчасно переходити до укриттів.

"Звертайте увагу на повітряні тривоги. Обовʼязково користуйтесь укриттями", — підкреслив президент. 

Попередження пролунало на тлі останніх масованих атак, під час яких Росія застосовувала комбіновану тактику ударів із використанням ракет різних типів і безпілотників. Українська влада та військові регулярно наголошують, що загроза нових обстрілів залишається високою, а противник продовжує шукати способи завдати шкоди критичній інфраструктурі та цивільним об’єктам.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія застосовує проти України не лише ракетні та дронові удари, а й додатковий інструмент впливу — психологічний тиск на населення. Йдеться про тактику, коли ворог демонструє готовність до масованих обстрілів, після чого раптово їх переносить або відтерміновує. Про це під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки" журналістам розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

 



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19306
