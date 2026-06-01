"Россияне подготовились": украинцев срочно предупредили о тяжелейшей ночи

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможности нового масштабного удара со стороны России. По его словам, есть признаки того, что российские войска подготовились к проведению очередной большой атаки по территории Украины.

Он подчеркнул, что угроза остается актуальной, поэтому украинцам следует внимательно относиться к сообщениям об опасности и придерживаться рекомендаций служб безопасности.

"Массированный удар может быть. Россияне его подготовили", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские силы противовоздушной обороны продолжают работать непрерывно и находятся в постоянной готовности к отражению возможных атак. В то же время он отметил, что эффективность защиты в значительной степени зависит от имеющихся ресурсов и международной помощи, в частности, поставки современных систем вооружения и боеприпасов.

"Наши защитники неба готовы 24/7 настолько, насколько это возможно с имеющимися поставками", — отметил он.

Зеленский также обратился к украинским с призывом не игнорировать сигналы воздушной тревоги. По его словам, даже в условиях эффективной работы ПВО каждый гражданин должен ответственно относиться к собственной безопасности и своевременно переходить к укрытиям.

"Обращайте внимание на воздушные тревоги. Обязательно пользуйтесь укрытиями", — подчеркнул президент.

Предупреждение раздалось на фоне последних массированных атак, в ходе которых Россия применяла комбинированную тактику ударов с использованием ракет разных типов и беспилотников. Украинские власти и военные регулярно отмечают, что угроза новых обстрелов остается высокой, а противник продолжает искать способы нанести вред критической инфраструктуре и гражданским объектам.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия применяет против Украины не только ракетные и дроновые удары, но и дополнительный инструмент влияния — психологическое давление на население. Речь идет о тактике, когда враг демонстрирует готовность к массированным обстрелам, после чего внезапно их переносит или откладывает. Об этом во время международного форума "Архитектура безопасности" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.