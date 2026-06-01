Несмотря на стремление Кремля установить полный контроль над Донбассом, перед российским руководством предстают гораздо более сложные вызовы, которые могут иметь серьезные последствия для будущего страны. Такое мнение высказала журналист и психолог Лариса Волошина, комментируя нынешнюю ситуацию вокруг войны и международного давления на Россию.

По ее словам, в российских политических и бизнес-кругах все чаще раздаются сигналы беспокойства из-за ухудшения положения государства. Часть представителей элиты надеется, что решение вопроса Донбасса могло бы стать выходом из кризиса. Они рассчитывают на сценарий, при котором международные переговоры позволят завершить войну на условиях Москвы и снять часть внешнего давления.

В то же время, как отмечает Волошина, такие ожидания не имеют реальной основы. Украина неоднократно заявляла о своей позиции по оккупированным территориям, а международная поддержка Киева остается стабильной. По ее мнению, все большее число признаков свидетельствует о том, что России будет сложно достичь своих стратегических целей и вернуть утраченные международные позиции.

Эксперт также обратила внимание на изменения в мировой политике. В частности, она считает, что интерес отдельных американских политиков к теме российско-украинской войны постепенно снижается, тогда как европейские страны, напротив, демонстрируют большую активность в вопросах поддержки и сдерживания России.

Европа продолжает усиливать дипломатическое и экономическое давление на Москву, выдвигая ряд требований, выполнение которых является необходимым условием для нормализации отношений. Среди них прекращение агрессивной политики, отказ от дестабилизационных действий против соседей и уважение к международному праву.

По мнению Волошиной, именно этот фактор становится одной из главных проблем Кремля. Российская экономика продолжает ощущать последствия санкций, а для сохранения политической стабильности и функционирования государственной системы власти необходимо ослабление ограничений со стороны Европейского Союза. Однако добиться этого без существенных уступок Москве будет очень сложно.

