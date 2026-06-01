РФ оказалась на грани хаоса: стало известно о главном успехе Украины в 2026 году

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных результатах украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По его словам, в период с января по май этого года Силы обороны поразили 15 нефтеперерабатывающих заводов на территории России.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем видеообращении, отметив, что стратегия так называемых дальнобойных санкций против РФ реализуется постепенно и системно. Он подчеркнул, что эти действия уже оказывают ощутимый эффект для российской экономики и топливного сектора.

"Это важно . Уже есть российские запреты на экспорт с их территории авиационного топлива, также бензина, рассматривают запрет на экспорт дизеля. Для страны, которую еще совсем недавно называли бензоколонкой, потерять даже это — значительная история, значительная потеря", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что следствием атак явилось существенное сокращение производственных мощностей российской нефтепереработки. По его словам, по состоянию на май около 40% первичной переработки нефти в России выведены из строя, что создает серьезные проблемы для внутреннего рынка горючего.

На этом фоне Россия была вынуждена ввести ограничения на экспорт авиационного горючего до конца ноября. Такое решение, по сообщениям СМИ, принято во избежание дефицита внутри страны после регулярных атак украинских беспилотников на энергетические объекты.

Аналитики отмечают, что снижение объемов переработки нефти в РФ уже достигло самых низких показателей более чем за 16 лет. В то же время ограничение экспорта, в частности авиатоплива и бензина, может свидетельствовать о постепенном ухудшении ситуации на внутреннем топливном рынке России.

