РФ оголосила "Мадяра" у міжнародний розшук: український командир відповів з іронією
НОВИНИ

РФ оголосила "Мадяра" у міжнародний розшук: український командир відповів з іронією

Слідчий комітет РФ оголосив командира БПЛА ЗСУ Роберта Бровді "Мадяра" у міжнародний розшук.

7 грудня 2025, 16:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Російський Слідчий комітет оголосив командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого під позивним "Мадяр", у міжнародний розшук. Про це він сам повідомив 5 грудня, опублікувавши у Facebook матеріали з російських пропагандистських ресурсів. Москва звинувачує українського військового у "тероризмі" та "вбивстві" воєнкорки російського "Первого канала" Анни Прокофʼєвої.

РФ оголосила "Мадяра" у міжнародний розшук: український командир відповів з іронією

Роберт "Мадяр" Бровді. Фото з відкритих джерел

За версією російського слідства, загибель пропагандистки Анни Прокофʼєвої 26 березня у Курській області нібито є наслідком "теракту", який організував Мадяр. Слідчі стверджують, що Бровді "наказав дистанційно мінувати" дороги у регіоні, де згодом підірвався автомобіль із російськими громадянами, серед яких була Прокофʼєва. У РФ заявляють, що розслідування "наближається до завершення".

Мадяр відповів на це з очевидною іронією. Коментуючи російські звинувачення, він процитував рядок із роману Булгакова "Майстер і Маргарита".

"Але памʼятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: "Аннушка уже разлила масло"", — написав Мадяр.

Ця фраза традиційно натякає на фатальність, тобто події, які вже запущені та неминуче приведуть до передбачуваних наслідків. Таким чином український командир дав зрозуміти, що звинувачення Кремля не сприймає серйозно, а рішення про подання його в Інтерпол вважає черговою спробою пропагандистського тиску.

Ганна Прокофʼєва, 35-річна кореспондентка "Первого канала", загинула навесні цього року. За даними російських ЗМІ, вона підірвалася на міні під час підготовки сюжету. Путін посмертно нагородив її орденом Мужності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "Мадяр" різко відреагував на заборону Угорщини трьома словами.

Також "Коментарі" писали, що "Мадяр" передав привіт мешканцям РФ.



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/18SzbNCyeW/
