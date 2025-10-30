logo_ukra

«Мадяр» передав привіт мешканцям РФ (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

«Мадяр» передав привіт мешканцям РФ (ФОТО)

Українські дрони принесли мешканцям РФ «послання» від «Мадяра»

30 жовтня 2025, 14:23
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сили безпілотних систем ЗСУ розкидали листівки дронами у Шебекиному Бєлгородської області РФ. Про це повідомляють пропагандистські канали.

«Мадяр» передав привіт мешканцям РФ (ФОТО)

«Мадяр» передав привіт мешканцям РФ (ФОТО)

На фото видно, що на листівках зображено командувача СБС ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, і є підпис українською: "По дрону в кожну хробачу рожу".

«Мадяр» передав привіт мешканцям РФ (ФОТО) - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Повітряних Сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"):

- 653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим);

- 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Нижнєгородської обл. – рф);

- 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Ростовської обл. – рф);

- 8 крилатих ракет "Калібр";

- 2 крилатих ракет Іскандер-К (із Курська, Воронезька обл. – рф);

- 30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської обл. — рф);

- 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (із акваторії Чорного моря);

- 1 керованої авіаційної ракети Х-31П (із акваторії Чорного моря). Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.  За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі.



