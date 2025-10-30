Силы беспилотных систем ВСУ разбрасывали листовки дронами в Шебекино Белгородской области РФ. Об этом сообщают пропагандистские каналы.

«Мадяр» передал привет жителям РФ (ФОТО)

На фото видно, что на открытках изображен командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди, и есть подпись на украинском: "По дрону в каждую червячную рожу".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения – 52 ракет (9 из них – "баллистика") и 653 БпЛА разных типов (около 400 из них – "шахеды"):

- 653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым);

- 4 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Нижнегородской обл. – РФ);

- 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Ростовской обл. – РФ);

- 8 крылатых ракет "Калибр";

- 2 крылатых ракет Искандер-К (из Курска, Воронежская обл. – РФ);

- 30 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской обл. — Рф);

- 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из акватории Черного моря);

- 1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из акватории Черного моря). Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 623 воздушных целей.