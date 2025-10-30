logo

Главная Новости Общество Война с Россией «Мадяр» передал привет жителям РФ (ФОТО)
НОВОСТИ

«Мадяр» передал привет жителям РФ (ФОТО)

Украинские дроны принесли жителям РФ «послание» от «Мадяра»

30 октября 2025, 14:23
Автор:
Недилько Ксения

Силы беспилотных систем ВСУ разбрасывали листовки дронами в Шебекино Белгородской области РФ. Об этом сообщают пропагандистские каналы.

«Мадяр» передал привет жителям РФ (ФОТО)

«Мадяр» передал привет жителям РФ (ФОТО)

На фото видно, что на открытках изображен командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди, и есть подпись на украинском: "По дрону в каждую червячную рожу".

«Мадяр» передал привет жителям РФ (ФОТО) - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 705 средств воздушного нападения – 52 ракет (9 из них – "баллистика") и 653 БпЛА разных типов (около 400 из них – "шахеды"):

- 653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым);

- 4 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Нижнегородской обл. – РФ);

- 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Ростовской обл. – РФ);

- 8 крылатых ракет "Калибр";

- 2 крылатых ракет Искандер-К (из Курска, Воронежская обл. – РФ);

- 30 крылатых ракет Х-101 (из Саратовской обл. — Рф);

- 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (из акватории Черного моря);

- 1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из акватории Черного моря). Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 623 воздушных целей.



