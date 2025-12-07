logo

BTC/USD

89514

ETH/USD

3020.93

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: украинский командир ответил с иронией
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: украинский командир ответил с иронией

Следственный комитет РФ объявил командира БПЛА ВСУ Роберта Бровди "Мадяра" в международный розыск.

7 декабря 2025, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский Следственный комитет объявил командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного под позывным "Мадяром", в международный розыск. Об этом он сам сообщил 5 декабря, опубликовав в Facebook материалы с российских пропагандистских ресурсов. Москва обвиняет украинского военного в "терроризме" и "убийстве" военкорки российского "Первого канала" Анны Прокофьевой.

РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: украинский командир ответил с иронией

Роберт "Мадяр" Бровди. Фото из открытых источников

По версии российского следствия, гибель пропагандистки Анны Прокофьевой 26 марта в Курской области якобы является следствием "теракта", организованного Мадяром. Следователи утверждают, что Бровди "приказал дистанционно миновать" дороги в регионе, где впоследствии взорвался автомобиль с российскими гражданами, среди которых была Прокофьева. В РФ заявляют, что расследование "приближается к завершению".

Мадьяр ответил на это с очевидной иронией. Комментируя российские обвинения, он процитировал строчку из романа Булгакова "Мастер и Маргарита".

"Но помните и вы, черви, вашим, понятным вам болотным языком: "Аннушка уже разлила масло"", — написал Мадяр.

Эта фраза традиционно намекает на роковость, то есть события, которые уже запущены и неизбежно приведут к предполагаемым последствиям. Таким образом, украинский командир дал понять, что обвинение Кремля не воспринимает серьезно, а решение о подаче его в Интерпол считает очередной попыткой пропагандистского давления.

Анна Прокофьева, 35-летняя корреспондентка "Первого канала", погибла весной этого года. По данным российских СМИ, она взорвалась на мине во время подготовки сюжета. Путин посмертно наградил ее орденом Мужества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Мадьяр" резко отреагировал на запрет Венгрии тремя словами.

Также "Комментарии" писали, что "Мадьяр" передал привет жителям РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/18SzbNCyeW/
Теги:

Новости

Все новости