РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: украинский командир ответил с иронией

Российский Следственный комитет объявил командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного под позывным "Мадяром", в международный розыск. Об этом он сам сообщил 5 декабря, опубликовав в Facebook материалы с российских пропагандистских ресурсов. Москва обвиняет украинского военного в "терроризме" и "убийстве" военкорки российского "Первого канала" Анны Прокофьевой.

Роберт "Мадяр" Бровди. Фото из открытых источников

По версии российского следствия, гибель пропагандистки Анны Прокофьевой 26 марта в Курской области якобы является следствием "теракта", организованного Мадяром. Следователи утверждают, что Бровди "приказал дистанционно миновать" дороги в регионе, где впоследствии взорвался автомобиль с российскими гражданами, среди которых была Прокофьева. В РФ заявляют, что расследование "приближается к завершению".

Мадьяр ответил на это с очевидной иронией. Комментируя российские обвинения, он процитировал строчку из романа Булгакова "Мастер и Маргарита".

"Но помните и вы, черви, вашим, понятным вам болотным языком: "Аннушка уже разлила масло"", — написал Мадяр.

Эта фраза традиционно намекает на роковость, то есть события, которые уже запущены и неизбежно приведут к предполагаемым последствиям. Таким образом, украинский командир дал понять, что обвинение Кремля не воспринимает серьезно, а решение о подаче его в Интерпол считает очередной попыткой пропагандистского давления.

Анна Прокофьева, 35-летняя корреспондентка "Первого канала", погибла весной этого года. По данным российских СМИ, она взорвалась на мине во время подготовки сюжета. Путин посмертно наградил ее орденом Мужества.

