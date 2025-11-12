РФ офіційно створила рід військ «безпілотні системи» – скопіювали наші рішення

Росія офіційно оголосила про створення нового роду військ "безпілотні системи" – і, за словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, для цього Кремль свідомо запозичив українські напрацювання. Окупанти не лише копіюють структуру наших рот ударних БПЛА, які в 2023 році дали перевагу на полі бою, а й масштабують підготовку кадрів – у навчальних закладах Міноборони, у військово-навчальних центрах при цивільних університетах та інших установах. За словами Коваленка, це не просто імітація – це реальна загроза, бо ворог намагається "перетворити інновації в кількість".

Росія наслідує Україну – створила рід військ безпілотників

Про це повідомив Андрій Коваленко у Telegram. Він прямо написав: "Вони скопіювали наші вдалі рішення. Саме ми створили роти ударних БПЛА… Але росіяни копіюють і намагаються масштабувати наші інновації кількістю. Це загроза, звісно ж".

Коваленко також підкреслив, що Україна наразі випереджає ворога у розвитку наземних роботизованих комплексів (НРК), де маємо перевагу за інноваціями й практичним досвідом. Та водночас експерт звернув увагу на інший ризик – відставання частини європейських армій НАТО у цьому напрямку, що створює ілюзію безпеки, якою небезпечно користуватися.

Що це означає практично – ворог робить ставку на кількість і масове розгортання безпілотних загонів, водночас намагаючись навчити великі кадри операторів і техніків. Україна ж зберігає перевагу в якості та швидкості інновацій, але потребує ресурсів і координації партнерів, щоб не прогавити темп.

Керівник Центру протидії дезінформації закликав тримати фокус на розвитку НРК, посиленні підготовки та інтеграції оборонних інновацій з партнерами, щоб не дати ворогу використати чисельну перевагу на свою користь.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що Україна офіційно стала світовим лідером із виробництва безпілотників.