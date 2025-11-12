РФ официально создала род войск «беспилотные системы» – скопировали наши решения

Россия официально объявила о создании нового рода войск "беспилотных систем" – и, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, для этого Кремль сознательно позаимствовал украинские наработки. Оккупанты не только копируют структуру наших рот ударных БПЛА, которые в 2023 году дали преимущество на поле боя, но и масштабируют подготовку кадров – в учебных заведениях Минобороны, военно-учебных центрах при гражданских университетах и других учреждениях. По словам Коваленко, это не просто имитация – это реальная угроза, потому что враг пытается "превратить инновации в количество".

Россия подражает Украине – создала род войск беспилотников

Об этом сообщил Андрей Коваленко в Telegram. Он прямо написал: "Они скопировали наши удачные решения. Именно мы создали роты ударных БПЛА… Но россияне копируют и пытаются масштабировать наши инновации. Это угроза, конечно".

Коваленко также подчеркнул, что Украина опережает врага в развитии наземных роботизированных комплексов (НРК), где имеем преимущество по инновациям и практическому опыту. Однако эксперт обратил внимание на другой риск – отставание части европейских армий НАТО в этом направлении, что создает иллюзию безопасности, которой опасно пользоваться.

Что это значит практически – враг делает ставку на количество и массовое развертывание беспилотных отрядов, в то же время пытаясь научить большие кадры операторов и техников. Украина же сохраняет преимущество в качестве и скорости инноваций, но требует ресурсов и координации партнеров, чтобы не упустить темп.

Руководитель Центра противодействия дезинформации призвал держать фокус на развитии НРК, усилении подготовки и интеграции оборонных инноваций с партнерами, чтобы не дать врагу использовать численное преимущество в свою пользу.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Украина официально стала мировым лидером по производству беспилотников.