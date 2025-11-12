Україна випередила НАТО з виробництва дронів

Україна офіційно стала світовим лідером із виробництва безпілотників. За даними видання Bloomberg, українські підприємства зараз виробляють близько чотирьох мільйонів дронів на рік, що в рази перевищує показники навіть провідних країн НАТО. Для порівняння – у США щорічно виробляють близько 100 тисяч військових безпілотників. Українська індустрія, сформована у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії, перетворилася на потужну оборонну систему, яка постійно вдосконалює технології прямо на полі бою.

Українська оборонка стала лідером у виробництві безпілотників

Як повідомляє Bloomberg, більшість українських дронів – це не лише ударні системи, а й розвідувальні, спостережні та FPV-моделі, що стали символом сучасної війни. Швидка адаптація, гнучкість виробництва та здатність ремонтувати апарати на фронті зробили українські розробки прикладом для всього світу. Американські та європейські експерти зазначають, що українські інженери здатні створювати нове покоління техніки за лічені тижні, тоді як у мирних країнах такий процес займає місяці.



Видання зазначає, що українські виробники активно виходять на ринки НАТО. Компанії, такі як Skyeton, FlyWell та TSIR, відкривають спільні виробництва у Фінляндії, Словаччині, Данії та Великій Британії. Цей крок має дві мети – убезпечити виробничі потужності від російських ударів та налагодити співпрацю з партнерами Альянсу. Крім того, європейські країни набувають безцінного бойового досвіду, а українські фахівці – стабільне фінансування розвитку нових технологій.



Bloomberg також повідомляє, що Україна та Великобританія планують спільне виробництво перехоплюючих дронів, здатних знищувати російські "Шахеді". Ці системи вже готуються до серійного запуску. Паралельно Україна відкриває офіси у Берліні та Копенгагені, щоб розширити експорт оборонної продукції до країн НАТО.



У матеріалі наголошується, що саме український досвід зараз формує нову військову доктрину світу. Міністр оборони США Піт Гегсет уже заявив, що дрони мають стати "витратним матеріалом" як патроне, і що майбутнє війни належить тим, хто зможе виробляти дешеві, ефективні та масові безпілотники. Україна стала доказом того, що інновації, швидкість та рішучість можуть перевершити навіть найпотужніші армії світу.



