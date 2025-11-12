Украина опередила НАТО по производству дронов

Украина официально стала мировым лидером по производству беспилотников. По данным издания Bloomberg, украинские предприятия сейчас производят около четырех миллионов дронов в год, что в разы превышает показатели даже ведущих стран НАТО. Для сравнения – в США ежегодно производят около 100 тысяч военных беспилотников. Украинская индустрия, сформированная в ответ на полномасштабное вторжение России, превратилась в мощную оборонительную систему, которая постоянно совершенствует технологии прямо на поле боя.

Украинская оборонка стала лидером в производстве беспилотников

Как сообщает Bloomberg, большинство украинских дронов – это не только ударные системы, но и разведывательные, наблюдательные и FPV-модели, ставшие символом современной войны. Быстрая адаптация, гибкость производства и способность ремонтировать аппараты прямо на фронте сделали украинские разработки примером для всего мира. Американские и европейские эксперты отмечают, что украинские инженеры способны создавать новое поколение техники за считанные недели, в то время как в мирных странах такой процесс занимает месяцы.

Издание отмечает, что украинские производители активно выходят на рынки НАТО. Компании, такие как Skyeton, FlyWell и TSIR, открывают совместные производства в Финляндии, Словакии, Дании и Великобритании. Этот шаг имеет две цели – обезопасить производственные мощности от российских ударов и наладить сотрудничество с партнерами Альянса. Кроме того, европейские страны получают бесценный боевой опыт, а украинские специалисты – стабильное финансирование развития новых технологий.

Bloomberg также сообщает, что Украина и Великобритания планируют совместное производство перехватывающих дронов, способных уничтожать российские "Шахеди". Эти системы уже готовятся к серийному запуску. Параллельно Украина открывает офисы в Берлине и Копенгагене, чтобы расширить экспорт оборонной продукции в страны НАТО.

В материале отмечается, что именно украинский опыт сейчас формирует новую военную доктрину мира. Министр обороны США Пит Гегсет уже заявил, что дроны должны стать "расходным материалом" как патроне, и что будущее войны принадлежит тем, кто сможет производить дешевые, эффективные и массовые беспилотники. Украина стала доказательством того, что инновации, быстрота и решительность могут превзойти даже самые мощные армии мира.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что Украина нарастила производство дронов на 900%.

