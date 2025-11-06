logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ нещадно знищила вкрай важливу цінність України: шокуючі деталі
НОВИНИ

РФ нещадно знищила вкрай важливу цінність України: шокуючі деталі

За даними екологів, через вибухи загинуло тисячі дельфінів, оскільки ці тварини надзвичайно чутливі до шумових навантажень.

6 листопада 2025, 10:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російські війська на півдні України фактично зруйнували Кінбурнську косу та унікальний заповідник "Асканія-Нова". Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

РФ нещадно знищила вкрай важливу цінність України: шокуючі деталі

Фото: з відкритих джерел

"Йдеться саме про заповідник 'Асканія-Нова'. Екологи вже піднімали тривогу та зверталися до мене, щоб привернути увагу до цієї проблеми, адже вона, на жаль, майже не висвітлюється у ЗМІ", – зазначив Плетенчук. 

Він додав, що Кінбурнська коса фактично знищена, а відновлення заповідника наразі неможливо оцінити ні за термінами, ні за масштабом. Бойові дії навколо Криму серйозно впливають на місцеву флору та фауну.

За різними даними, екологи повідомляють про загибель тисяч дельфінів, які особливо чутливі до вибухів.

Крім того, Плетенчук зазначив, що екологи з Одещини зафіксували нафтові плями, які вже досягли узбережжя біля Одеси, хоча їхній обсяг значно менший, ніж у тимчасово окупованому Криму.

ВМС ЗСУ повідомляють, що з Кінбурнської коси російські війська продовжують обстрілювати південні райони Миколаївської та Херсонської областей. З цієї території ворог також може атакувати судна, що рухаються в акваторії Дніпро-Бузького лиману.

Раніше вже повідомлялось про масову загибель дельфінів у бухтах Севастополя: їх викидало на різні береги окупованого Криму. Багато тварин мали пошкодження від сонара, серед загиблих були численні білобочки.

