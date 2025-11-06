РФ нещадно знищила вкрай важливу цінність України: шокуючі деталі

Російські війська на півдні України фактично зруйнували Кінбурнську косу та унікальний заповідник "Асканія-Нова". Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Фото: з відкритих джерел

"Йдеться саме про заповідник 'Асканія-Нова'. Екологи вже піднімали тривогу та зверталися до мене, щоб привернути увагу до цієї проблеми, адже вона, на жаль, майже не висвітлюється у ЗМІ", – зазначив Плетенчук.

Він додав, що Кінбурнська коса фактично знищена, а відновлення заповідника наразі неможливо оцінити ні за термінами, ні за масштабом. Бойові дії навколо Криму серйозно впливають на місцеву флору та фауну.

За різними даними, екологи повідомляють про загибель тисяч дельфінів, які особливо чутливі до вибухів.

Крім того, Плетенчук зазначив, що екологи з Одещини зафіксували нафтові плями, які вже досягли узбережжя біля Одеси, хоча їхній обсяг значно менший, ніж у тимчасово окупованому Криму.

ВМС ЗСУ повідомляють, що з Кінбурнської коси російські війська продовжують обстрілювати південні райони Миколаївської та Херсонської областей. З цієї території ворог також може атакувати судна, що рухаються в акваторії Дніпро-Бузького лиману.

Раніше вже повідомлялось про масову загибель дельфінів у бухтах Севастополя: їх викидало на різні береги окупованого Криму. Багато тварин мали пошкодження від сонара, серед загиблих були численні білобочки.

Як вже писали "Коментарі", через російську агресію проти України десятки тисяч українських воїнів повертаються з фронту з ампутаціями, і багато з них потребуватимуть допомоги протягом всього життя. Та не всі такі ампутації є наслідком прямих поранень, отриманих на передовій, пише The Telegraph.