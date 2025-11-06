РФ беспощадно уничтожила крайне важную ценность Украины: шокирующие детали

Российские войска на юге Украины фактически разрушили Кинбурнскую косу и уникальный заповедник "Аскания-Нова". Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук .

Фото: из открытых источников

"Речь идет именно о заповеднике 'Аскания-Нова'. Экологи уже поднимали тревогу и обращались ко мне, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, ведь она, к сожалению, почти не освещается в СМИ", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что Кинбурнская коса фактически уничтожена, а восстановление заповедника пока невозможно оценить ни по срокам, ни по масштабу. Боевые действия вокруг Крыма оказывают серьезное влияние на местную флору и фауну.

По разным данным, экологи сообщают о гибели тысяч дельфинов, особенно чувствительных к взрывам.

Кроме того, Плетенчук отметил, что экологи из Одесщины зафиксировали нефтяные пятна, которые уже достигли побережья возле Одессы, хотя их объем значительно меньше, чем во временно оккупированном Крыму.

ВМС ВСУ сообщают, что из Кинбурнской косы российские войска продолжают обстреливать южные районы Николаевской и Херсонской областей. С этой территории враг также может атаковать движущиеся в акватории Днепро-Бугского лимана суда.

Ранее уже сообщалось о массовой гибели дельфинов в бухтах Севастополя: их выбрасывало на разные берега оккупированного Крыма. Многие животные имели повреждения от сонара, среди погибших были многочисленные белобочки.

