Українське військо під загрозою через несподівану проблему: на Заході розкрили деталі

Через російську агресію проти України десятки тисяч українських воїнів повертаються з фронту з ампутаціями, і багато з них потребуватимуть допомоги протягом всього життя. Та не всі такі ампутації є наслідком прямих поранень, отриманих на передовій, пише The Telegraph.

Фото: 24 Канал

Головний військовий хірург України заявив, що до чверті таких ампутацій є наслідком неправильного використання простого медичного приладдя. Мова про джгути.

Чинна медична доктрина України базується на досвіді США та їхніх союзників щодо надання допомоги пораненим в Іраку та Афганістані. Проте вона не відповідає характеру нинішньої війни.

"Коли у 2022 році відбулося повномасштабне вторгнення Росії, всі американські тактичні рекомендації щодо надання допомоги пораненим у бою (TCCC) були перекладені українською мовою. Але вони були написані для іншої війни", – пояснив капітан Ром Стівенс, колишній лікар ВМС США, який регулярно працює волонтером в Україні.

За його словами, він на власні очі бачив наслідки неправильного використання джгутів та їх тривалого носіння безпосередньо в Україні. Є велика кількість ампутацій серед молодих здорових чоловіків.

"Я бачив велику кількість випадків ампутації верхніх кінцівок у молодих чоловіків, які в іншому були здорові – обох ніг, а іноді й обох рук. Часто протези не підходять, оскільки ампутація була проведена дуже високо", — наголосив Стівенс.

Масштаби ампутацій серед чоловіків працездатного віку матимуть далекосяжні наслідки та впливатимуть не на одне покоління, додають автори матеріалу.

Колишній хірург-консультант і медик британської армії Едді Чалонер каже, що "усі в Україні постраждали від цього конфлікту і будуть страждати від нього протягом десятиліть, економічно, психологічно та соціально".

При цьому він наголосив, що велика кількість бійців, які боронять Україну, – це мобілізовані.

"Держава наказала їм з'явитися на службу і ризикувати своїм життям, щоб захистити ідею України як суверенної держави. Тож коли громадяни погоджуються виконати цю частину угоди, неписаний договір передбачає, що держава подбає про них, якщо вони зазнають шкоди, чи то психологічної, чи фізичної", – зауважив Чалонер.

