Украинское войско под угрозой из-за неожиданной проблемы: на Западе раскрыли детали

Из-за российской агрессии против Украины десятки тысяч украинских воинов возвращаются с фронта с ампутациями, и многие из них будут нуждаться в помощи на протяжении всей жизни. Но не все подобные ампутации являются следствием прямых ранений, полученных на передовой, пишет The Telegraph.

Фото: 24 Канал

Главный военный хирург Украины заявил, что к четверти таких ампутаций является следствием неправильного использования простых медицинских принадлежностей. Речь о жгутах.

Действующая медицинская доктрина Украины базируется на опыте США и их союзников по оказанию помощи раненым в Ираке и Афганистане. Однако она не отвечает характеру нынешней войны.

"Когда в 2022 году произошло полномасштабное вторжение России, все американские тактические рекомендации по оказанию помощи раненым в бою (TCCC) были переведены на украинский язык. Но они были написаны для другой войны", — пояснил капитан Ром Стивенс, бывший врач ВМС США, регулярно работающий волонтером.

По его словам, он собственными глазами видел последствия неправильного использования жгутов и их длительного ношения непосредственно в Украине. Есть большое количество ампутаций среди молодых здоровых мужчин .

"Я видел большое количество случаев ампутации верхних конечностей у молодых мужчин, которые в другом были здоровы – обеих ног, а иногда и обеих рук. Часто протезы не подходят, поскольку ампутация была проведена очень высоко" , - подчеркнул Стивенс.

Масштабы ампутаций среди мужчин трудоспособного возраста будут иметь далеко идущие последствия и влиять не на одно поколение, добавляют авторы материала.

Бывший хирург-консультант и медик британской армии Эдди Чалонер говорит, что "все в Украине пострадали от этого конфликта и будут страдать от него в течение десятилетий, экономически, психологически и социально".

При этом он подчеркнул, что большое количество бойцов, защищающих Украину, – это мобилизованные.

"Государство приказало им явиться на службу и рисковать своей жизнью, чтобы защитить идею Украины как суверенного государства. Поэтому когда граждане соглашаются выполнить эту часть соглашения, неписаный договор предусматривает, что государство позаботится о них, если они терпят вред, будь то психологический или физический", — отметил Чалонер.

