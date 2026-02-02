РФ нещадно обстріляла Черкаси і область: розкрито шокуючі масштаби руйнувань

У ніч з 1 на 2 лютого 2026 року Росія здійснила масовану атаку на Україну за допомогою дронів. Черкаська область стала однією з постраждалих від ворожих ударів. За інформацією Повітряних Сил Збройних Сил України, атака на регіон почалася після першої години ночі. Відразу після цього зафіксовано падіння декількох ворожих безпілотників у різних локаціях Черкас та області.

Атака "Шахедами": Фото: 24 Канал

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець підтвердив, що обстріл був масштабним, і по області здійснили кілька точкових атак. Внаслідок падіння дронів виникли пожежі в кількох районах, зокрема в Черкасах. Усіх постраждалих вже доставлено до медичних установ, їхній стан уточнюється. За попередніми даними, кількість травмованих складає чотирьох осіб.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що основними цілями російської атаки стали житлові квартали та цивільна інфраструктура. Він підкреслив, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків, а постраждалим надано всю необхідну медичну допомогу. Оперативно діють і рятувальники, а також медики, які продовжують працювати на місцях інцидентів.

За словами місцевих органів влади, удар був націлений не лише на інфраструктуру, а й на об'єкти, що мають важливе стратегічне значення для забезпечення життєдіяльності регіону. Зокрема, росіяни вдарили і по одному з підприємств у Черкасах, де було зафіксовано падіння дронів неподалік службового автобуса. Внаслідок цього інциденту вже є повідомлення про більше десятка загиблих.

