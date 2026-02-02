РФ беспощадно обстреляла Черкассы и область: раскрыты шокирующие масштабы разрушений

В ночь с 1 на 2 февраля 2026 года Россия совершила массированную атаку на Украину с помощью дронов. Черкасская область стала одним из пострадавших от вражеских ударов. По информации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, атака на регион началась после часу ночи. Сразу после этого зафиксировано падение нескольких вражеских беспилотников в разных локациях Черкасс и области.

Атака "Шахедами": Фото: 24 Канал

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец подтвердил, что обстрел был масштабным, и по области совершили несколько точечных атак. В результате падения дронов возникли пожары в нескольких районах, в частности в Черкассах. Все пострадавшие уже доставлены в медицинские учреждения, их состояние уточняется. По предварительным данным, количество травмированных составляет четыре человека.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что основными целями российской атаки стали жилые кварталы и гражданская инфраструктура. Он подчеркнул, что все службы работают над ликвидацией последствий, а пострадавшим предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Оперативно действуют и спасатели, а также медики, продолжающие работать на местах инцидентов.

По словам местных органов власти, удар был нацелен не только на инфраструктуру, но и объекты, имеющие важное стратегическое значение для обеспечения жизнедеятельности региона. В частности, россияне ударили и по одному из предприятий в Черкассах, где было зафиксировано падение дронов вблизи служебного автобуса. В результате этого инцидента уже есть сообщения о более десятке погибших.

Как уже писали "Комментарии", Меган Моббс, дочь спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, резко отреагировала на недавний российский удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области, назвав это нападение еще одним подтверждением того, что мирные переговоры с Россией не останавливают ее агрессивные действия.