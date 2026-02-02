Існує чіткий зв'язок: у США жорстко відреагували на трагедію з автобусом із шахтарями

Меган Моббс, донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, різко відреагувала на нещодавній російський удар по автобусу з шахтарями в Дніпропетровській області, назвавши цей напад ще одним підтвердженням того, що мирні переговори з Росією не зупиняють її агресивні дії.

Фото: з відкритих джерел

"Ще одна жахлива трагедія, і це чергове підтвердження того, що спроби домовленостей з Росією тільки сприяють її злочинам. Існує очевидний зв'язок між посиленням звірств з боку Росії та процесом переговорів", — заявила Моббс.

Вона підкреслила, що до тих пір, поки США не почнуть активніше тиснути на Росію, вести мову про реальний мир буде недоречно. "Поки американські дипломати не визнають цей зв’язок і не покарають Росію за її дії, усі мирні ініціативи залишатимуться лише фарсом", — наголосила вона.

Варто зазначити, що 1 лютого російські військові здійснили жорстоку атаку на цивільний автобус, що перевозив шахтарів, у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Для цієї атаки використовували ударні дрони Shahed.

Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов, група безпілотних літальних апаратів рухалася по автодорозі під дистанційним керуванням через радіомодеми. Перший дрон вибухнув поблизу автобуса, внаслідок чого водій втратив контроль над транспортним засобом, і автобус з'їхав із дороги, врізавшись в огорожу. Пасажири отримали поранення та почали евакуюватися, однак оператор другого дрона, помітивши людей на дорозі, цілеспрямовано націлив безпілотник на них, що призвело до нових жертв серед цивільних.

Портал "Коментарі" вже писав, що за інформацією від моніторингових груп, ворог розпочав підготовку до масованого комбінованого удару, який, за попередніми даними, очікується в ніч з 2 на 3 лютого. У зв'язку з цим, ворог готується застосувати низку потужних авіаційних та ракетних сил.