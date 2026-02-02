Существует четкая связь: в США жестко отреагировали на трагедию с автобусом с шахтерами

Меган Моббс, дочь спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, резко отреагировала на недавний российский удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области, назвав это нападение еще одним подтверждением того, что мирные переговоры с Россией не останавливают ее агрессивные действия.

Фото: из открытых источников

"Еще одна ужасная трагедия, и это очередное подтверждение того, что попытки договоренностей с Россией только способствуют ее преступлениям. Есть очевидная связь между усилением зверств со стороны России и процессом переговоров", — заявила Моббс.

Она подчеркнула, что до тех пор, пока США не начнут активнее давить на Россию, говорить о реальном мире будет неуместно. "Пока американские дипломаты не признают эту связь и не накажут Россию за ее действия, все мирные инициативы будут оставаться только фарсом", — подчеркнула она.

Стоит отметить, что 1 февраля российские военные совершили жестокую атаку на перевозивший шахтеров гражданский автобус в Павлоградском районе Днепропетровской области. Для этой атаки использовали ударные дроны Shahed.

Как сообщил советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов, группа беспилотных летательных аппаратов двигалась по автодороге под дистанционным управлением через радиомодемы. Первый дрон взорвался вблизи автобуса, в результате чего водитель потерял контроль над транспортным средством, и автобус съехал с дороги, врезавшись в ограждение. Пассажиры получили ранения и начали эвакуироваться, однако оператор второго дрона, заметив людей на дороге, целенаправленно нацелил на них беспилотник, что привело к новым жертвам среди гражданских.

Портал "Комментарии" уже писал, что по информации от мониторинговых групп, враг начал подготовку к массированному комбинированному удару, который, по предварительным данным, ожидается в ночь со 2 на 3 февраля. В связи с этим враг готовится применить ряд мощных авиационных и ракетных сил.