Війна з Росією РФ готує один із найстрашніших ракетних ударів по Україні за всю зиму: де найбільша загроза
НОВИНИ

РФ готує один із найстрашніших ракетних ударів по Україні за всю зиму: де найбільша загроза

За даними моніторів, наразі відбувається активне переміщення літаків стратегічної авіації

2 лютого 2026, 08:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

За інформацією від моніторингових груп, ворог розпочав підготовку до масованого комбінованого удару, який, за попередніми даними, очікується в ніч з 2 на 3 лютого. У зв'язку з цим, ворог готується застосувати низку потужних авіаційних та ракетних сил.

РФ готує один із найстрашніших ракетних ударів по Україні за всю зиму: де найбільша загроза

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, планується використання:

·         До 8 літаків Ту-95МС з аеродромів "Оленья" та "Українка".

·         До 7 бортів Ту-22М3 з аеродромів "Оленья" та "Дягилево". 

·         До 10 винищувачів МіГ-31К, оснащених 10 гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

·         До 14 крилатих ракет "Іскандер-К".

·         До 8 спеціальних ракет РМ-48У. 

Також, за даними розвідки, ворог розгорнув 67 пускових установок для запуску балістичних ракет "Іскандер-М" поблизу нашої держави. 

Основними цілями цього удару, ймовірно, стануть енергетична, паливна, оборонно-промислова та транспортна інфраструктури.

Вже з самого ранку 2 лютого, ворог здійснює передислокацію своїх бортів Ту-95МС між аеродромами. Зокрема, вночі дві одиниці Ту-95МС були переміщені з Далекого Сходу на аеродром "Оленья". Ще один літак з "Оленьї" вирушив на аеродром "Енгельс".

За даними військових, найближчим часом основною мішенню для ракетного удару стане столиця та Київська область. Мешканців регіону закликають бути готовими до можливих атак, суворо дотримуватися сигналів повітряної тривоги та негайно шукати укриття у разі її оголошення.

Як вже писали "Коментарі", у Володимира Путіна знову з’явилася нова дата виходу російських сил на кордони Донецької області, проте жодна з його попередніх обіцянок не була виконана. Про це в ефірі Новини.Live повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, коментуючи плани РФ окупувати регіон до квітня 2026 року.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
