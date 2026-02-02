logo

РФ готовит один из самых страшных ракетных ударов по Украине за всю зиму: где самая большая угроза
РФ готовит один из самых страшных ракетных ударов по Украине за всю зиму: где самая большая угроза

По данным мониторов, сейчас происходит активное перемещение самолетов стратегической авиации.

2 февраля 2026, 08:40
Автор:
Клименко Елена

По информации от мониторинговых групп, враг начал подготовку к массированному комбинированному удару, который, по предварительным данным, ожидается в ночь со 2 на 3 февраля. В связи с этим враг готовится применить ряд мощных авиационных и ракетных сил.

РФ готовит один из самых страшных ракетных ударов по Украине за всю зиму: где самая большая угроза

В частности, планируется использование:

·          До 8 самолетов Ту-95МС с аэродромов "Оленья" и "Украинка".

·          До 7 бортов Ту-22М3 с аэродромов Оленья и Дягилево.

·          До 10 истребителей МиГ-31К, оснащенных 10 гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

·          До 14 крылатых ракет "Искандер-К".

·          До 8 специальных ракет РМ-48У.

Также, по данным разведки, враг развернул 67 пусковых установок для запуска баллистических ракет "Искандер-М" вблизи нашего государства.

Основными целями этого удара, вероятно, станут энергетическая, топливная, оборонно-промышленная и транспортная инфраструктура.

Уже с самого утра 2 февраля враг осуществляет передислокацию своих бортов Ту-95МС между аэродромами. В частности, ночью две единицы Ту-95МС были перемещены с Дальнего Востока на аэродром "Оленья". Еще один самолет из "Оленьи" отправился на аэродром "Энгельс".

По данным военных, в ближайшее время основной целью ракетного удара станет столица и Киевская область. Жители региона призывают быть готовыми к возможным атакам, строго соблюдать сигналы воздушной тревоги и немедленно искать укрытие в случае ее объявления.

Как уже писали "Комментарии", у Владимира Путина снова появилась новая дата выхода российских сил на границы Донецкой области, однако ни одно из его предыдущих обещаний не было выполнено. Об этом в эфире Новости.Live сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, комментируя планы РФ оккупировать регион до апреля 2026 года.



