РФ найближчим часом жорстко вдарить по Україні всім, що є: монітори назвали цілі

Російські окупаційні сили готують новий масштабний ракетно-дроновий удар по території України, при цьому до операції можуть бути залучені борти стратегічної авіації. Про загрозу повідомляють українські моніторингові канали, що відслідковують пересування військ і озброєння РФ.

Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, до майбутньої атаки можуть залучити три літаки Ту‑95МС з аеродромів "Енгельс", "Оленья" або "Дягілево", а також п’ять Ту‑160, виліт яких очікується найближчим часом з Далекого Сходу. Переліт цих літаків може тривати понад десять годин. Українські монітори наголошують, що з 4 грудня діє попередження про ймовірне застосування ворогом ракетного озброєння на території країни.

Основною метою удару, як вказують джерела, стане енергетична інфраструктура України. Особливу увагу ворог нібито приділяє Київській, Львівській, Тернопільській, Вінницькій та Волинській областям.

За оцінками моніторів, Росія може використати до 800 ударних та розвідувальних дронів різних типів, а також значну кількість ракетного озброєння. Серед них — до 30 Х‑101 із Ту‑160 та ще до 30 Х‑101 із Ту‑95МС, до 24 крилатих "Калібрів" з кораблів у Чорному морі, до 20 балістичних "Іскандер‑М" із Брянської, Курської, Ростовської областей та Криму, до 12 "Іскандер‑К", до 8 Х‑59/69 із Су‑57 та до 7 "Кинджалів" із літаків МіГ‑31К.

Варто зазначити, що в ніч на 5 грудня російські війська вже здійснили атаку ударними дронами типу "Шахед". Увечері 4 грудня в Харкові пролунали кілька вибухів, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов. Того ж дня російська армія вдарила по перинатальному центру в Херсоні, під час якого медики перебували у процесі приймання пологів, зазначив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як вже писали "Коментарі", журналісти іспанського видання El País у своєму матеріалі висловили припущення, що наразі українська влада заради досягнення миру з Росією буде змушена поступитися частиною своєї території, і що з таким сценарієм вже починають погоджуватися союзники Києва у Європі. Наскільки реальна така перспектива і чи погодиться українська сторона на таку умову – видання "Коментарі" вирішило з'ясувати у експертів.