Війна з Росією РФ найближчим часом жорстко вдарить по Україні всім, що є: монітори назвали цілі
НОВИНИ

РФ найближчим часом жорстко вдарить по Україні всім, що є: монітори назвали цілі

РФ планує новий удар за допомогою ракет і дронів із залученням стратегічної авіації, кораблів та різноманітного високоточого озброєння

5 грудня 2025, 17:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російські окупаційні сили готують новий масштабний ракетно-дроновий удар по території України, при цьому до операції можуть бути залучені борти стратегічної авіації. Про загрозу повідомляють українські моніторингові канали, що відслідковують пересування військ і озброєння РФ.

РФ найближчим часом жорстко вдарить по Україні всім, що є: монітори назвали цілі

Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, до майбутньої атаки можуть залучити три літаки Ту95МС з аеродромів "Енгельс", "Оленья" або "Дягілево", а також п’ять Ту160, виліт яких очікується найближчим часом з Далекого Сходу. Переліт цих літаків може тривати понад десять годин. Українські монітори наголошують, що з 4 грудня діє попередження про ймовірне застосування ворогом ракетного озброєння на території країни. 

Основною метою удару, як вказують джерела, стане енергетична інфраструктура України. Особливу увагу ворог нібито приділяє Київській, Львівській, Тернопільській, Вінницькій та Волинській областям.

За оцінками моніторів, Росія може використати до 800 ударних та розвідувальних дронів різних типів, а також значну кількість ракетного озброєння. Серед них — до 30 Х101 із Ту160 та ще до 30 Х101 із Ту95МС, до 24 крилатих "Калібрів" з кораблів у Чорному морі, до 20 балістичних "ІскандерМ" із Брянської, Курської, Ростовської областей та Криму, до 12 "ІскандерК", до 8 Х59/69 із Су57 та до 7 "Кинджалів" із літаків МіГ31К.

Варто зазначити, що в ніч на 5 грудня російські війська вже здійснили атаку ударними дронами типу "Шахед". Увечері 4 грудня в Харкові пролунали кілька вибухів, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов. Того ж дня російська армія вдарила по перинатальному центру в Херсоні, під час якого медики перебували у процесі приймання пологів, зазначив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як вже писали "Коментарі", журналісти іспанського видання El País у своєму матеріалі висловили припущення, що наразі українська влада заради досягнення миру з Росією буде змушена поступитися частиною своєї території, і що з таким сценарієм вже починають погоджуватися союзники Києва у Європі. Наскільки реальна така перспектива і чи погодиться українська сторона на таку умову – видання "Коментарі" вирішило з'ясувати у експертів.



