РФ в ближайшее время жестко ударит по Украине всем, что есть: мониторы назвали цели

Российские оккупационные силы готовят новый масштабный ракетно-дроновый удар по территории Украины, при этом к операции могут быть привлечены борта стратегической авиации. Об угрозе сообщают украинские мониторинговые каналы, отслеживающие передвижение войск и вооружение РФ.

Фото: из открытых источников

По их данным, к предстоящей атаке могут привлечь три самолета Ту - 95МС с аэродромов "Энгельс", "Оленья" или "Дягилево", а также пять Ту - 160, вылет которых ожидается в ближайшее время с Дальнего Востока. Перелет этих самолетов может занять более десяти часов. Украинские мониторы отмечают, что с 4 декабря действует предупреждение о возможном применении врагом ракетного вооружения на территории страны.

Основной целью удара, как указывают источники, станет энергетическая инфраструктура Украины. Особое внимание враг якобы уделяет Киевской, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Волынской областям.

По оценкам мониторов, Россия может использовать до 800 ударных и разведывательных дронов разных типов, а также значительное количество ракетного вооружения. Среди них — до 30 Х - 101 из Ту - 160 и еще до 30 Х - 101 из Ту - 95МС, до 24 крылатых "Калибров" с кораблей в Черном море, до 20 баллистических "Искандер - М " из Брянской, Курской, Ростовской до Ростовской областей 8 Х - 59/69 из Су - 57 и до 7 "Кинжалов" из самолетов МиГ - 31К.

Стоит отметить, что в ночь на 5 декабря российские войска уже совершили атаку ударными дронами типа "Шахед". Вечером 4 декабря в Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. В тот же день российская армия ударила по перинатальному центру в Херсоне, во время которого медики находились в процессе приема родов, отметил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин.

