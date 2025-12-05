Європа натякає на відмову України від територій заради миру: до чого змусять Київ

Журналісти іспанського видання El País у своєму матеріалі висловили припущення, що наразі українська влада заради досягнення миру з Росією буде змушена поступитися частиною своєї території, і що з таким сценарієм вже починають погоджуватися союзники Києва у Європі. Наскільки реальна така перспектива і чи погодиться українська сторона на таку умову – видання "Коментарі" вирішило з'ясувати у експертів.

Зокрема політолог, керівник Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала вважає, що зараз реальність полягає у тому, що є частина окупованої території, яку ЗСУ фізично звільнити поки що не можуть. За словами експерта, попри всі умовляння російського диктатора Володимира Путіна піти на компроміс, наразі немає жодних ознак того, що це станеться. Водночас на думку Бали, президент України Володимир Зеленський точно не піде на те, аби віддати наказ про вихід захисників з територій які ще не повністю захоплені ворогом, оскільки українське суспільство не сприйме такий крок.

Що стосується окупованих територій, то там, стверджує Бала, ситуація інша. Зокрема політолог нагадав про пропозицію адміністрації Дональда Трампа стосовно її можливої оренди без проведення референдуму, оскільки лише референдум дозволяє визнати юридичну приналежність територій. Тому, підсумував експерт, це питання буде поставлено на паузу.

Водночас політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи матеріал El País, зазначив, що озвучена журналістами думка абсолютно не відповідає офіційній позиції України, згідно з якою Київ готовий погодитися на завершення війни шляхом припинення вогню по лінії фронту. Таким чином, окупована територія України на певний час залишиться під контролем Росії, але Київ це не буде визнавати юридично

"Україна не визнає жодну анексовану чи окуповану територію російською, і такою є наша офіційна позиція. Так само Європа не піде на те, щоб визнати юридичний контроль Кремля над захопленими територіями", — наголосив Фесенко.

Як вже писали "Коментарі", прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що Москва продовжить так звану "спеціальну військову операцію", якщо не вдасться досягти поставлених цілей мирним шляхом. За його словами, російські війська демонструють "добру динаміку", і Кремль готовий діяти радикально, щоб захистити свої інтереси у разі неможливості дипломатичного вирішення.