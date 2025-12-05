Журналисты испанского издания El País в своем материале высказали предположение, что сейчас украинские власти ради достижения мира с Россией будут вынуждены уступить часть своей территории, и что с таким сценарием уже начинают соглашаться союзники Киева в Европе. Насколько реальна такая перспектива и согласится ли украинская сторона на такое условие – издание "Комментарии" решило выяснить у экспертов.

Фото: коллаж comments.ua

В частности, политолог, руководитель Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что сейчас реальность состоит в том, что есть часть оккупированной территории, которую ВСУ физически освободить пока не могут. По словам эксперта, при всех уговорах российского диктатора Владимира Путина пойти на компромисс, пока нет никаких признаков того, что это произойдет. В то же время, по мнению Балы, президент Украины Владимир Зеленский точно не пойдет на то, чтобы отдать приказ о выходе защитников с территорий, которые еще не полностью захвачены врагом, поскольку украинское общество не воспримет такой шаг.

Что касается оккупированных территорий, то там, утверждает Бал, ситуация иная. В частности, политолог напомнил о предложении администрации Дональда Трампа относительно ее возможной аренды без проведения референдума, поскольку только референдум позволяет признать юридическую принадлежность территорий. Поэтому, подытожил эксперт, этот вопрос будет поставлен на паузу.

В то же время, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя материал El País, отметил, что озвученное журналистами мнение совершенно не соответствует официальной позиции Украины, согласно которой Киев готов согласиться на завершение войны путем прекращения огня по линии фронта. Таким образом, оккупированная территория Украины на время останется под контролем России, но Киев это не будет признавать юридически

"Украина не признает ни одну аннексированную или оккупированную территорию на русском, и такова наша официальная позиция. Так же Европа не пойдет на то, чтобы признать юридический контроль Кремля над захваченными территориями", — подчеркнул Фесенко.

Как уже писали "Комментарии", пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продолжит так называемую "специальную военную операцию", если не удастся достичь поставленных целей мирным путем. По его словам, российские войска демонстрируют хорошую динамику, и Кремль готов действовать радикально, чтобы защитить свои интересы в случае невозможности дипломатического решения.