Рф намагається прорвати кордони: який напрямок під загрозою

Ткачова Марія
Російські війська намагаються прорвати державний кордон України на нових ділянках у Харківській області.
Ситуація на Харківському напрямку
Про це повідомив начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе.
За його словами, протягом останніх двох тижнів окупанти кілька разів намагалися здійснити прорив у районах, де раніше не було активних бойових дій.
Основна мета противника — обійти Вовчанськ, для чого російські підрозділи штурмують низку населених пунктів, зокрема Вовчанські Хутори.
Військовий зазначив, що окупанти діють малими групами, намагаючись поступово просуватися вперед.
Водночас їхня тактика залишається незмінною — так звані "м’ясні штурми", коли особовий склад фактично відправляють у бій без урахування втрат.
Попри це, Сили оборони України утримують позиції та стримують противника.