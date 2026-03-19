Головна Новини Суспільство Війна з Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

Рф намагається прорвати кордони: який напрямок під загрозою

РФ намагається прорвати кордон на нових ділянках Харківщини

19 березня 2026, 18:29
Ткачова Марія

Російські війська намагаються прорвати державний кордон України на нових ділянках у Харківській області.

Ситуація на Харківському напрямку

Про це повідомив начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе.

За його словами, протягом останніх двох тижнів окупанти кілька разів намагалися здійснити прорив у районах, де раніше не було активних бойових дій.

Основна мета противника — обійти Вовчанськ, для чого російські підрозділи штурмують низку населених пунктів, зокрема Вовчанські Хутори.

Військовий зазначив, що окупанти діють малими групами, намагаючись поступово просуватися вперед.

Водночас їхня тактика залишається незмінною — так звані "м’ясні штурми", коли особовий склад фактично відправляють у бій без урахування втрат.

Попри це, Сили оборони України утримують позиції та стримують противника.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський військовослужбовець заявив про жорстоке поводження та катування з боку власного командування під час служби на фронті.
За його словами, після одного з інцидентів його утримували протягом тижня без їжі, застосовували фізичне насильство та психологічний тиск. Він стверджує, що його били, приковували наручниками, ставили на коліна та стріляли поруч із головою, щоб залякати. Також військовий заявив, що замість води йому давали непридатні для споживання рідини. За його словами, внаслідок знущань він отримав травми, зокрема поранення ноги та ушкодження руки. Ці заяви наразі не мають незалежного підтвердження, однак подібні свідчення раніше вже з’являлися у відкритих джерелах.



Джерело: https://gordonua.com/news/war/armija-rf-pytaetsja-prorvat-hoshranitsu-na-novykh-uchastkakh-v-kharkovskoj-oblasti-1776672.html
