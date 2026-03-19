Рф намагається прорвати кордони: який напрямок під загрозою

Російські війська намагаються прорвати державний кордон України на нових ділянках у Харківській області.

Ситуація на Харківському напрямку

Про це повідомив начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе.

За його словами, протягом останніх двох тижнів окупанти кілька разів намагалися здійснити прорив у районах, де раніше не було активних бойових дій.

Основна мета противника — обійти Вовчанськ, для чого російські підрозділи штурмують низку населених пунктів, зокрема Вовчанські Хутори.

Військовий зазначив, що окупанти діють малими групами, намагаючись поступово просуватися вперед.

Водночас їхня тактика залишається незмінною — так звані "м’ясні штурми", коли особовий склад фактично відправляють у бій без урахування втрат.

Попри це, Сили оборони України утримують позиції та стримують противника.

