logo

BTC/USD

69453

ETH/USD

2121.18

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Россия пытается прорвать границы: какое направление под угрозой
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия пытается прорвать границы: какое направление под угрозой

РФ пытается прорвать границу на новых участках Харьковщины

19 марта 2026, 18:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские войска пытаются прорвать государственную границу Украины на новых участках Харьковской области.

Ситуация на Харьковском направлении

Об этом сообщил начальник прессслужбы бригады "Форпост" Роман Коссе.

По его словам, в течение последних двух недель оккупанты несколько раз пытались совершить прорыв в районах, где раньше не было активных боевых действий.

Основная цель противника – обойти Волчанск, для чего российские подразделения штурмуют ряд населенных пунктов, в частности Волчанские Хутора.

Военный отметил, что оккупанты действуют малыми группами, пытаясь постепенно продвигаться вперед.

В то же время, их тактика остается неизменной — так называемые "мясные штурмы", когда личный состав фактически отправляют в бой без учета потерь.

Тем не менее, Силы обороны Украины удерживают позиции и сдерживают противника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военнослужащий заявил о жестоком обращении и пытках со стороны собственного командования во время службы на фронте.
По его словам, после одного из инцидентов его удерживали в течение недели без еды, применяли физическое насилие и психологическое давление. Он утверждает, что его избивали, приковывали наручниками, ставили на колени и стреляли рядом с головой, чтобы запугать. Также военный заявил, что вместо воды ему давали непригодную для потребления жидкость. По его словам, в результате издевательств он получил травмы, в том числе ранение ноги и повреждение руки. Эти заявления пока не имеют независимого подтверждения, однако подобные свидетельства ранее уже появлялись в открытых источниках.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/news/war/armija-rf-pytaetsja-prorvat-hoshranitsu-na-novykh-uchastkakh-v-kharkovskoj-oblasti-1776672.html
Теги:

Новости

Все новости