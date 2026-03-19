Россия пытается прорвать границы: какое направление под угрозой

Ткачова Марія
Российские войска пытаются прорвать государственную границу Украины на новых участках Харьковской области.
Ситуация на Харьковском направлении
Об этом сообщил начальник прессслужбы бригады "Форпост" Роман Коссе.
По его словам, в течение последних двух недель оккупанты несколько раз пытались совершить прорыв в районах, где раньше не было активных боевых действий.
Основная цель противника – обойти Волчанск, для чего российские подразделения штурмуют ряд населенных пунктов, в частности Волчанские Хутора.
Военный отметил, что оккупанты действуют малыми группами, пытаясь постепенно продвигаться вперед.
В то же время, их тактика остается неизменной — так называемые "мясные штурмы", когда личный состав фактически отправляют в бой без учета потерь.
Тем не менее, Силы обороны Украины удерживают позиции и сдерживают противника.