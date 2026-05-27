РФ накрила вогнем великий обласний центр: деталі

Російські терористичні війська в ніч проти 27 травня масовано атакували Чернігів, внаслідок чого було пошкоджено одне з підприємств. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Вибух у Чернігові. Фото: з відкритих джерел

За його даними, у місті пролунало близько 15 вибухів.

"У місті прогриміло близько 15 вибухів. Пошкоджено одне із підприємств міста. Інформації про постраждалих не надходило", — написав голова МВА.

Інших подробиць про удар по місту Дмитро Брижинський поки що не надав.

Перед атакою Повітряні сили кілька разів попереджали про рух дронів у напрямку Чернігова та області.

"Росіяни знову завдали удару по Дніпру", — першим повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Описуючи масштаб руйнувань, чиновник зазначив, що "попередньо пошкоджено два багатоповерхові будинки" і в результаті прильоту "спалахнула пожежа".

Військовий експерт Роман Світан пояснив, що військам РФ було поставлено абсолютно терористичне, геноцидне завдання – тиснути на українське суспільство. За його словами, мета цього – дати можливість військово-політичному керівництву України вже мати великий рятувальник під час капітуляції. Іншого варіанту, як зазначив експерт, просто немає, бо українське суспільство не ухвалює рішення.



