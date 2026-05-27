Главная Новости Общество Война с Россией РФ накрыла огнем большой областной центр: детали
РФ накрыла огнем большой областной центр: детали

Воздушные Силы неоднократно фиксировали группы дронов в направлении Чернигова и области

27 мая 2026, 07:10
Кравцев Сергей

Российские террористические войска в ночь на 27 мая массированно атаковали Чернигов, в результате чего было повреждено одно из предприятий. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский. 

Взрыв в Чернигове. Фото: из открытых источников

По его данным, в городе прогремело около 15 взрывов.

"В городе прогремело около 15 взрывов. Повреждено одно из предприятий города. Информации о пострадавших не поступало", — написал глава ГВА.

Других подробностей об ударе по городу Дмитрий Брижинский пока не предоставил.

Перед атакой Воздушные силы несколько раз предупреждали о движении дронов в направлении Чернигова и области.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская армия совершила очередную воздушную атаку на город Днепр. В городе зафиксировано попадание в жилую застройку, в результате чего вспыхнуло возгорание.

"Россияне снова нанесли удар по Днепру", — первым сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. 

Описывая масштаб разрушений, чиновник отметил, что "предварительно повреждены два многоэтажных дома" и в результате прилета "вспыхнул пожар".

Также издание "Комментарии" сообщало – в России предупредили о системных ударах по Киеву, отмечая, что будут бить по ВПК. Однако тактика российских массированных обстрелов более чем за четыре года показала, какие цели на самом деле выбирает враг.

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что войскам РФ была поставлена абсолютно террористическая, геноцидная задача – давить на украинское общество. По его словам, цель этого – дать возможность военно-политическому руководству Украины уже выглядеть большими спасателями во время капитуляции. Другого варианта, как отметил эксперт, просто нет, потому что украинское общество не принимает решения.




Источник: https://t.me/bryzynskyi/4121
