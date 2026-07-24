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РФ нахабно виправдала смертельний удар по Київщині: цинічна заява Міноборони

У Кремлі заявили, що удар було завдано по об'єкту, де нібито проходив захід із демонстрацією безпілотників

24 липня 2026, 19:55
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Клименко Елена

Міністерство оборони РФ виступило із заявою щодо ракетного удару по Київській області, намагаючись пояснити атаку по об'єкту, де проходила виставка озброєння. Російське військове відомство стверджує, що ціллю став об'єкт у передмісті Києва, на якому нібито демонстрували безпілотники, що використовуються для ударів по території Росії.

РФ нахабно виправдала смертельний удар по Київщині: цинічна заява Міноборони

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, у Кремлі заявили про завдання "групового удару" по цьому об'єкту. У Міноборони РФ також стверджують, що під час заходу на території комплексу нібито перебували українські розробники безпілотних систем, представники Командування Сил безпілотних систем ЗСУ, а також співробітники українських спецслужб. Жодних доказів на підтвердження цих тверджень російська сторона не надала.

Водночас українська влада спростовує версію Москви. У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що комплекс, який опинився під ударом, не належить до об'єктів Сил оборони України.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що російська ракета влучила у приватний спортивний комплекс у Київській області, який не має жодного стосунку до українських військових. За його словами, інформація про нібито військове призначення об'єкта не відповідає дійсності.Нагадаємо, вдень 24 липня російські війська завдали удару по території Київської області, де проходила виставка озброєння. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, ще близько 100 отримали поранення.

Після атаки російська сторона традиційно намагається представити удар як ураження військової цілі. Водночас українські офіційні особи наголошують, що обстріляний комплекс є цивільним об'єктом і не використовується Силами оборони, а заяви Кремля називають черговою спробою виправдати атаку, яка призвела до значних людських жертв.

Портал "Коментарі" вже писав, що у найближчу добу зберігається висока ймовірність нової масштабної повітряної атаки Росії по території України. Про можливу підготовку ворога повідомили український громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко, а також низка моніторингових ресурсів, які відстежують активність стратегічної авіації РФ. 



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