РФ нагло оправдала смертельный удар по Киевщине: циничное заявление Минобороны

Министерство обороны РФ выступило с заявлением по ракетному удару по Киевской области, пытаясь объяснить атаку по объекту, где проходила выставка вооружения. Российское военное ведомство утверждает, что целью стал объект в пригороде Киева, на котором якобы демонстрировались беспилотники, используемые для ударов по территории России.

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Как сообщают российские пропагандистские медиа, в Кремле заявили о нанесении "группового удара" по этому объекту. В Минобороны РФ также утверждают, что во время мероприятия на территории комплекса якобы были украинские разработчики беспилотных систем, представители Командования Сил беспилотных систем ВСУ, а также сотрудники украинских спецслужб. Никаких доказательств в подтверждение этих утверждений российская сторона не предоставила.

В то же время украинские власти опровергают версию Москвы. В Генеральном штабе ВСУ отметили, что оказавшийся под ударом комплекс не принадлежит к объектам Сил обороны Украины.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что российская ракета попала в частный спортивный комплекс в Киевской области, не имеющий никакого отношения к украинским военным. По его словам, информация о якобы военном назначении объекта не соответствует действительности. Напомним, днем 24 июля российские войска нанесли удар по территории Киевской области, где проходила выставка вооружения. По предварительным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 100 получили ранения.

После атаки российская сторона традиционно пытается представить удар как поражение военной цели. В то же время, украинские официальные лица отмечают, что обстрелянный комплекс является гражданским объектом и не используется Силами обороны, а заявления Кремля называют очередной попыткой оправдать атаку, которая привела к значительным человеческим жертвам.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ближайшие сутки сохраняется высокая вероятность новой масштабной воздушной атаки России по территории Украины. О возможной подготовке врага сообщили украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко, а также ряд мониторинговых ресурсов, отслеживающих активность стратегической авиации РФ.