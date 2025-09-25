РФ може щось готувати на 7 жовтня: стало відомо про про нові провокації Кремля

Росія може вдатися до нових провокацій проти країн-членів НАТО напередодні дня народження Володимира Путіна, який відзначається 7 жовтня.

РФ може готувати нові провокації (фото з відкритих джерел)

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю виданню "Главред".

"Я думаю, до 7 жовтня, ближче до дня народження Путіна (Росія може здійснити спроби нових провокацій проти країн НАТО – ред.). Ближче до цієї дати щось буде", – зазначив Світан.

За його словами, Кремль намагається залишатися в інформаційному полі та постійно привертати увагу до своїх дій.

"Росіяни без цього не можуть, їм потрібно позначитися в інформаційному полі, щоб привернути увагу. Тож за кілька тижнів країнам НАТО потрібно бути готовими до нових російських провокацій", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у РФ різко відповіли на звинувачення у атаці дронами у Данії. Посольство Росії в Копенгагені виключає будь-яку участь в інцидентах із дронами, які призвели до порушень у роботі двох датських аеропортів. Про це йдеться в офіційній заяві диппредставництва, повідомляє Sky News.

У посольстві назвали збої в роботі аеропортів "інсценованою провокацією", а звинувачення на адресу РФ — "безпідставними припущеннями". У типовому для Кремля стилі дипустанова стверджує, що це може бути приводом для подальшої ескалації конфлікту зацікавленими сторонами, які прагнуть розтягнути війну в Україні та поширити її на інші країни.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков також відкинув заяви Данії про причетність Росії до інциденту з безпілотниками біля аеропорту Копенгагена, назвавши їх голослівними. Нагадаємо, 22 вересня аеропорт Копенгагена тимчасово закривали через виявлення кількох дронів у зоні аеропорту. Зльоти та посадки було зупинено майже на чотири години, при цьому безпілотників не було збито.