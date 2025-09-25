РФ може щось готувати на 7 жовтня: стало відомо про про нові провокації Кремля

Рубрики
Лиля Воробьева
Росія може вдатися до нових провокацій проти країн-членів НАТО напередодні дня народження Володимира Путіна, який відзначається 7 жовтня.
РФ може готувати нові провокації (фото з відкритих джерел)
Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю виданню "Главред".
За його словами, Кремль намагається залишатися в інформаційному полі та постійно привертати увагу до своїх дій.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у РФ різко відповіли на звинувачення у атаці дронами у Данії. Посольство Росії в Копенгагені виключає будь-яку участь в інцидентах із дронами, які призвели до порушень у роботі двох датських аеропортів. Про це йдеться в офіційній заяві диппредставництва, повідомляє Sky News.У посольстві назвали збої в роботі аеропортів "інсценованою провокацією", а звинувачення на адресу РФ — "безпідставними припущеннями". У типовому для Кремля стилі дипустанова стверджує, що це може бути приводом для подальшої ескалації конфлікту зацікавленими сторонами, які прагнуть розтягнути війну в Україні та поширити її на інші країни.