РФ может что-то готовить на 7 октября: стало известно о новых провокациях Кремля

Лиля Воробьева
Россия может прибегнуть к новым провокациям против стран-членов НАТО в канун дня рождения Владимира Путина, который отмечается 7 октября.
РФ может готовить новые провокации (фото из открытых источников)
Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью "Главреду".
По его словам, Кремль пытается оставаться в информационном поле и постоянно обращать внимание на свои действия.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ резко ответили на обвинения в атаке дронами в Дании . Посольство России в Копенгагене исключает любое участие в инцидентах с дронами, повлекших нарушения в работе двух датских аэропортов. Об этом говорится в официальном заявлении диппредставительства, сообщает Sky News.В посольстве назвали сбои в работе аэропортов "инсценированной провокацией", а обвинения в адрес РФ — "безосновательными предположениями". В типичном для Кремля стиле дипучреждение утверждает, что это может быть поводом для дальнейшей эскалации конфликта заинтересованными сторонами, стремящимися растянуть войну в Украине и распространить ее на другие страны.