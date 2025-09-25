РФ может что-то готовить на 7 октября: стало известно о новых провокациях Кремля

Россия может прибегнуть к новым провокациям против стран-членов НАТО в канун дня рождения Владимира Путина, который отмечается 7 октября.

РФ может готовить новые провокации (фото из открытых источников)

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью "Главреду".

"Я думаю, к 7 октября, ближе ко дню рождения Путина (Россия может осуществить попытки новых провокаций против стран НАТО – ред.). Ближе к этой дате что-нибудь будет", – отметил Свитан.

По его словам, Кремль пытается оставаться в информационном поле и постоянно обращать внимание на свои действия.

"Россияне без этого не могут, им нужно отразиться в информационном поле, чтобы привлечь внимание. Поэтому через несколько недель странам НАТО нужно быть готовыми к новым российским провокациям", – подчеркнул эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ резко ответили на обвинения в атаке дронами в Дании . Посольство России в Копенгагене исключает любое участие в инцидентах с дронами, повлекших нарушения в работе двух датских аэропортов. Об этом говорится в официальном заявлении диппредставительства, сообщает Sky News.

В посольстве назвали сбои в работе аэропортов "инсценированной провокацией", а обвинения в адрес РФ — "безосновательными предположениями". В типичном для Кремля стиле дипучреждение утверждает, что это может быть поводом для дальнейшей эскалации конфликта заинтересованными сторонами, стремящимися растянуть войну в Украине и распространить ее на другие страны.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков также отверг заявления Дании о причастности России к инциденту с беспилотниками у аэропорта Копенгагена, назвав их голословными. Напомним, 22 сентября аэропорт Копенгагена временно закрывали из-за обнаружения нескольких дронов в зоне аэропорта. Взлеты и посадки были остановлены почти на четыре часа, при этом беспилотники не были сбиты.