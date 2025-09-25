logo_ukra

У РФ різко відповіли на звинувачення у атаці дронами у Данії: деталі
У РФ різко відповіли на звинувачення у атаці дронами у Данії: деталі

Речник Кремля Пєсков назвав звинувачення Данії про причетність Росії до інциденту з дронами у Копенгагена бездоказовими.

25 вересня 2025, 19:05
Автор:
Клименко Елена

Посольство Росії в Копенгагені виключає будь-яку участь в інцидентах із дронами, які призвели до порушень у роботі двох датських аеропортів. Про це йдеться в офіційній заяві диппредставництва, повідомляє Sky News.

У РФ різко відповіли на звинувачення у атаці дронами у Данії: деталі

У посольстві назвали збої в роботі аеропортів "інсценованою провокацією", а звинувачення на адресу РФ — "безпідставними припущеннями".

У типовому для Кремля стилі дипустанова стверджує, що це може бути приводом для подальшої ескалації конфлікту зацікавленими сторонами, які прагнуть розтягнути війну в Україні та поширити її на інші країни.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков також відкинув заяви Данії про причетність Росії до інциденту з безпілотниками біля аеропорту Копенгагена, назвавши їх голослівними.

Нагадаємо, 22 вересня аеропорт Копенгагена тимчасово закривали через виявлення кількох дронів у зоні аеропорту. Зльоти та посадки було зупинено майже на чотири години, при цьому безпілотників не було збито.

Вночі 25 вересня через аналогічний інцидент із дронами закривали аеропорт Ольборга. Поліція повідомила про кількох безпілотників з увімкненими фарами, що літають неподалік військових об'єктів, зокрема авіабази ВПС, де базуються транспортні літаки C-130 Hercules і CL-604 Challenger, а також база елітного підрозділу данських спецназівців Jægerkorps.

Як уже писали "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін прагне повернути РФ геополітичну вагу, яку мав Радянський Союз після Другої світової війни. Однак він не хоче визнавати очевидного – світ суттєво змінився, і відновлення колишнього статусу є недосяжним. Про це в інтерв'ю Главред заявила політичний аналітик Ольга Курносова.



