РФ модернізує наземні бойові роботи: експерти попереджають про нову небезпеку на передовій

Російські окупаційні війська активізували розробку та модернізацію наземних роботизованих платформ, які дедалі частіше з’являються на полі бою. За даними пропагандистських ресурсів РФ, анонсовано нову версію наземного роботизованого комплексу "Кур’єр" 2.0 — машину, яку експерти називають потенційно смертельно небезпечною для піхоти та дронів. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє видання "Факти".

Окупанти готують нову смертельну загрозу: на фронті з’являється бойовий робот «Кур’єр» 2.0

Нова модифікація отримає суттєво покращене шасі з підвищеною прохідністю, а головне — посилений бойовий модуль. Йдеться про встановлення 12,7-мм кулемета НСВТ у парі з 7,62-мм ПКТ, що значно збільшує вогневу міць платформи. За заявами розробників, цей модуль здатен працювати не лише по живій силі, а й по ворожих безпілотниках на дистанції від 150 до 750 метрів.

Крім того, "Кур’єр" 2.0 оснащують біспектральною оптико-електронною системою наведення, командно-телеметричним модулем та комплексом радіоелектронної боротьби. Паралельно з бойовою версією окупанти створили й логістичний варіант — для підвозу боєприпасів і евакуації поранених.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко нагадує, що вперше комплекс "Кур’єр" був зафіксований у березні 2024 року на Авдіївському напрямку. Тоді він виглядав як гібрид транспортної платформи з вогневою точкою, озброєною гранатометом АГС-17. Уже за місяць росіяни продемонстрували варіанти мінного встановлювача, транспортера та носія для поранених.

Із другої половини 2024 року ці роботи регулярно "світилися" на фронті, а їх виробництво, за оцінками експертів, сягало близько 15 одиниць на місяць. Відтоді платформа постійно доопрацьовується і отримує нові варіанти озброєння.

Аналітики застерігають: поєднання автономності, важкого кулеметного озброєння та засобів РЕБ робить такі системи серйозним викликом для українських підрозділів. Росія дедалі активніше робить ставку на роботизацію війни, намагаючись зменшити втрати живої сили та підвищити тиск на передову.

