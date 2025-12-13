РФ модернизирует наземные боевые работы: эксперты предупреждают о новой опасности на передовой

Российские оккупационные войска активизировали разработку и модернизацию наземных роботизированных платформ, которые все чаще появляются на поле боя. По данным пропагандистских ресурсов РФ, анонсирована новая версия наземного роботизированного комплекса "Курьер" 2.0 — машину, которую эксперты называют потенциально смертельно опасной для пехоты и дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Факты".

Оккупанты готовят новую смертельную угрозу: на фронте появляется боевой робот «Курьер» 2.0

Новая модификация получит существенно улучшенное шасси с повышенной проходимостью, а главное усиленный боевой модуль. Речь идет об установке 12,7-мм пулемета НСВТ в паре с 7,62-мм ПКТ, что значительно увеличивает огневую мощь платформы. По заявлениям разработчиков этот модуль способен работать не только по живой силе, но и по вражеским беспилотникам на дистанции от 150 до 750 метров.

Кроме того, "Курьер" 2.0 оснащается биспектральной оптико-электронной системой наведения, командно-телеметрическим модулем и комплексом радиоэлектронной борьбы. Параллельно с боевой версией оккупанты создали и логистический вариант — для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко напоминает, что впервые комплекс "Курьер" был зафиксирован в марте 2024 года на Авдеевском направлении. Тогда он смотрелся как гибрид транспортной платформы с огневой точкой, вооруженной гранатометом АГС-17. Уже через месяц россияне продемонстрировали варианты минного установщика, транспортера и носителя для раненых.

Со второй половины 2024 года эти работы регулярно "светились" на фронте, а их производство, по оценкам экспертов, достигало около 15 единиц в месяц. С этого времени платформа постоянно дорабатывается и получает новые варианты вооружения.

Аналитики предостерегают: сочетание автономности, тяжелого пулеметного вооружения и средств РЭБ делает такие системы серьезным вызовом для украинских подразделений. Россия все активнее делает ставку на роботизацию войны, пытаясь снизить потери живой силы и повысить давление на передовую.

