РФ менше атакуватиме "Іскандерами": розкрито деталі вражаючої спецоперації ССО

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України успішно здійснили серію ударів дронами FP-2 по об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, у селі Пасічне, розташованому на тимчасово окупованому півострові Крим, українські бійці ліквідували склад ракетного комплексу "Іскандер". Інформацію підтвердили у ССО ЗСУ 17 лютого, опублікувавши відео результатів операції, на якому видно потужні вибухи та руйнування.

Крім цього, у Запорізькій області, в селі Високе, українські спецпризначенці знищили пункт управління дронами підрозділу "Рубікон". Такі дії демонструють високу ефективність використання безпілотних апаратів для ураження стратегічних цілей противника.

За даними ССО, протягом періоду з 9 по 14 лютого підрозділи спеціальних операцій уразили понад десять ключових військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України. Серед них – місця зосередження особового складу, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, стоянки військової техніки та інші стратегічно важливі цілі.

У повідомленні наголошується, що українські сили спеціальних операцій продовжують виконувати асиметричні операції, які спрямовані на зменшення бойового потенціалу російських військ та ускладнення їх наступальних дій. Використання дронів FP-2 та точкових ударів дозволяє значно підвищити ефективність дій українських військових на тимчасово окупованих територіях та створює додаткові ризики для противника.

