Україна точно не виграє від переговорів у Женеві: розкрито несподіваний задум США

Політолог Володимир Фесенко вважає, що справжні наміри Росії щодо нового раунду перемовин стали більш зрозумілими після зміни складу її делегації. Головою російської переговорної групи знову призначили Володимира Мединського – відомого як помічника президента РФ та псевдоісторика.
Фото: з відкритих джерел
Мединський уже брав участь у перемовинах у Стамбулі, де його виступи зводилися переважно до історичних лекцій і пропагандистських меседжів. Тоді українська сторона не отримала жодного конструктивного сигналу, і переговори завершилися без результату. Участь Мединського у новому раунді, за словами Фесенка, є чітким індикатором того, що процес може знову зайти у глухий кут.
"Мединський – це не про переговори, це – про пропагандистське шоу. Але на будь-які виклики з боку Мединського у нас буде відповідь", – зазначив політолог.
Фесенко також наголошує, що зустріч у Женеві навряд чи призведе до серйозного прориву, оскільки вона має швидше проміжний характер. Додатково ситуацію ускладнює паралельна зустріч представників США та Ірану в тому ж самому місті. Хоча для американців проведення двох перемовин одночасно може бути зручним, для України це сигнал, що її інтереси можуть відійти на другий план. "Іран зараз є актуальнішим пріоритетом для США, тому, думаю, вони більше уваги будуть приділяти саме переговорам з іранцями", – пояснив Фесенко.
Ситуацію ускладнює й недавнє повідомлення Reuters про те, що колишній президент США Дональд Трамп готується до масштабної військової операції проти Ірану. Під час перемовин у Женеві спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер намагатимуться досягти угоди з Тегераном, проте в американських колах визнають, що шанси на успіх залишаються мінімальними. Таким чином, за словами Фесенка, українські інтереси у Женеві ризикують залишитися на периферії уваги міжнародних гравців, а сама зустріч може перетворитися на формальний проміжний етап без конкретних результатів.
