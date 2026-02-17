logo_ukra

Україна точно не виграє від переговорів у Женеві: розкрито несподіваний задум США
Україна точно не виграє від переговорів у Женеві: розкрито несподіваний задум США

Як вважає політолог, перемовини в Женеві є скоріше етапною зустріччю, що навряд чи призведе до відчутного прориву

17 лютого 2026, 14:15
Автор:
Клименко Елена

Політолог Володимир Фесенко вважає, що справжні наміри Росії щодо нового раунду перемовин стали більш зрозумілими після зміни складу її делегації. Головою російської переговорної групи знову призначили Володимира Мединського – відомого як помічника президента РФ та псевдоісторика.

Україна точно не виграє від переговорів у Женеві: розкрито несподіваний задум США

Фото: з відкритих джерел

Мединський уже брав участь у перемовинах у Стамбулі, де його виступи зводилися переважно до історичних лекцій і пропагандистських меседжів. Тоді українська сторона не отримала жодного конструктивного сигналу, і переговори завершилися без результату. Участь Мединського у новому раунді, за словами Фесенка, є чітким індикатором того, що процес може знову зайти у глухий кут.

"Мединський – це не про переговори, це – про пропагандистське шоу. Але на будь-які виклики з боку Мединського у нас буде відповідь", – зазначив політолог. 

Фесенко також наголошує, що зустріч у Женеві навряд чи призведе до серйозного прориву, оскільки вона має швидше проміжний характер. Додатково ситуацію ускладнює паралельна зустріч представників США та Ірану в тому ж самому місті. Хоча для американців проведення двох перемовин одночасно може бути зручним, для України це сигнал, що її інтереси можуть відійти на другий план. "Іран зараз є актуальнішим пріоритетом для США, тому, думаю, вони більше уваги будуть приділяти саме переговорам з іранцями", – пояснив Фесенко.

Ситуацію ускладнює й недавнє повідомлення Reuters про те, що колишній президент США Дональд Трамп готується до масштабної військової операції проти Ірану. Під час перемовин у Женеві спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер намагатимуться досягти угоди з Тегераном, проте в американських колах визнають, що шанси на успіх залишаються мінімальними. Таким чином, за словами Фесенка, українські інтереси у Женеві ризикують залишитися на периферії уваги міжнародних гравців, а сама зустріч може перетворитися на формальний проміжний етап без конкретних результатів.

"Коментарі" вже писали, що капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020)Андрій Риженко заявив, що під час масованих обстрілів Росія намагається визначити найуразливіші елементи української енергосистеми та спрямувати удари саме по них.  .



